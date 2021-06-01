日本奧運選手團開始施打疫苗　輝瑞無償提供3200劑！

▲輝瑞無償提供奧運選手與相關工作人員施打新冠疫苗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

東京奧運即將於7月23日正式開幕，日本選手團也在1日開始接種新冠疫苗，包含選手團、教練以及相關工作人員共計有1600人登記，將於6至7月間，完成2劑的疫苗接種。本次奧運相關人員所接種的疫苗皆為輝瑞疫苗。事實上，美國藥廠輝瑞已經決定將無償提供各國家與地區的選手團疫苗。

根據《每日新聞》報導，日本奧林匹克委員會表示，這次約有600名代表選手是接種對象。而由比賽團體推薦、約100名的候補選手也被列為接種對象之一。此外，除了教練與工作人員外，日本奧委會的職員與味之素國家訓練中心的負責人員中，與選手接觸可能性較高的人也被列為接種對象。

▲東京奧運即將於7月登場。（圖／路透）



此次奧運代表選手團的疫苗接種，1日起在味之素國家訓練中心正式展開，時間在6月到7月間，屆時將會消化約1600名施打對象，每人各打2劑。另一方面，在集體接種會場中，味之素國家訓練中心將會負責問診、接種以及副作用觀測等事務，比賽團體的團隊醫師也會負責替選手施打疫苗。

另一方面，美國輝瑞藥廠決定，將無償提供參加東京奧運各國家與地區的代表選手們新冠疫苗，因此日本選手團將不會使用到日本國民的配額。據悉，帕奧會的日本代表選手將會於6月中旬開始接種疫苗。

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