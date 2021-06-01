新北3.9萬劑疫苗施打順序曝光　「醫護警消＋防疫旅館」5天打完

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心31日表示，此批疫苗分配給疫情重災區雙北市，目前已配送包含新北市3.9萬劑、台北市3.5萬劑。根據新北市規劃，其中2.6劑分配給醫護，1萬劑提供警消施打，其他高風險接觸者為3000劑，由衛生局依據各醫院、各區回報之需求統一調配。

根據衛生局資料，包括急救責任醫院之醫事人員、其他醫院及基層醫療診所之醫事人員及非事人員、集中檢疫所之醫事人員及非醫事人員、其他具有職業登記之醫事人員，預估分配2.6萬劑疫苗；高風險接觸人員為高接觸風險的防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員，預估配得3000劑。

實際執行防疫工作、救災、救人員（指警察、消防隊及民間救護車執行緊急救護技術之第一線人員）、實際執行居家檢疫與居家離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員，含送餐等服務村里或村里幹事、垃圾清運之環保人員、心理商及特殊狀況親訪等人員，以及衛生單位第一線防疫人員，共預估分配1萬劑。

▲新北市政府公佈3.9萬劑AZ疫苗施打順序。（點圖可放大／新北市政府提供）





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