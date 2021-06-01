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手套、面罩、篩檢站...慈濟捐防疫物資　潘孟安讚人間有溫情

▲中華民國佛教慈濟慈善基金會捐贈屏東縣政府防疫物質 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲中華民國佛教慈濟慈善基金會捐贈屏東縣政府防疫物質 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國內疫情嚴峻，財團法人中華民國佛教慈濟慈善基金會有感第一線防疫人員直接面對群眾，防護裝備需求倍增，捐贈防護物質給屏東縣政府，1日於衛生局由慈濟基金會邱文華師兄代表捐，包括PVC手套3萬雙、防護面罩4100片、居家檢疫祝福包600份、篩檢站組合屋1組等。

▲中華民國佛教慈濟慈善基金會捐贈屏東縣政府防疫物質 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲▼慈濟捐贈物質、縣長潘孟安回贈禮物。

▲中華民國佛教慈濟慈善基金會捐贈屏東縣政府防疫物質 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

縣長潘孟安表示，這次受贈物資將分別提供各單位第一線防疫人員使用，讓執勤人員有更充足防護裝備，更大讚「病毒無情，人間處處有溫情。」

慈濟基金會鑑於疫情未見趨緩，防疫工作不容掉以輕心，縣府持續投入人力進行防疫勤務，第一線防疫同仁不分日夜執行防疫工作，也暴露在病毒威脅之下，防疫物資需求大幅提升，這次捐贈物資將分別提供警察局、消防局、衛生局、民政等單位第一線防疫人員使用，讓防疫人員防護再升級。

潘孟安說，國內疫情嚴峻，台灣人同島一命，沒有人可以置身事外，防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作，共度難關。慈濟基金會長期關心地方公共事務以及國家發展，每逢有任何災情所需，都可以看到來自全國各地的志工善士懷抱助人的心，迅速到達每個最需要的地方，也是屏東縣政與地方公益協助推動的重要指標。感謝慈濟基金會關鍵時刻提供重要防疫物資，成為縣府及縣民最強有力的後盾，相信在民力強大支援下，更能全力以赴守護民眾健康安全。

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