　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Lalamove進軍台南！　疫情升溫多元物流配送需求增

▲物流媒合平台Lalamove宣布，自6月1日起正式進軍台南，讓台南市民能在疫情之下，仍可享有多元的配送服務，減少不必要的外出。（圖／記者林悅翻攝）

▲物流媒合平台Lalamove宣布，自6月1日起正式進軍台南，讓台南市民能在疫情之下，仍可享有多元的配送服務，減少不必要的外出。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國防疫3級警戒，減少人與人接觸成為防疫重點，物流媒合平台Lalamove宣布，自6月1日起正式進軍台南，更推出台南新用戶專屬優惠，讓台南市民能在疫情之下，仍可享有多元的配送服務，減少不必要的外出。

除運送台南在地美食外，Lalamove更與當地企業合作，提供冷凍物流、生鮮外送、在地伴手禮外送等服務。用戶透過Lalamove App，21風味館、聖德科斯生機食品、哈根達斯、馬修嚴選、拿坡里披薩、亞尼克、舊振南餅店等知名品牌店家皆可一鍵外送到府。Lalamove預計於拓點台南的3個月內，招募近千位司機夥伴，持續創造就業機會，並強化與司機夥伴教育訓練，確保服務品質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疫情3級警戒延長，推升Lalamove App整體下載量增加近9成，顯示疫情下民眾對於即時物流的需求持續增加。本土疫情逐漸升溫，除了積極提高司機夥伴防疫規格，鼓勵零接觸配送，Lalamove也強調司機夥伴需落實每日車輛消毒，並提供用戶電子錢包儲值優惠。從企業辦公到居家採買，或是即將來臨的端午佳節採購應節食品，都不怕物流塞車，安心交給Lalamove！

Lalamove觀察，疫情下許多企業需要更彈性的物流寄送，無論是迅速便捷的機車快送，或是大型物品的貨車物流運送，Lalamove都能滿足客戶的各種需求。Lalamove服務範圍串連北中南，今年更將持續擴大服務範圍，預計開拓至少 3 個新城市據點，希望未來讓全台用戶皆能享受便利快速的物流服務。詳情請參考Lalamove官方網站：https://www.lalamove.com/taiwan/taipei/zh/home

淡雅清新男女皆宜

ET快訊
快訊／北市跟進宣布美容美甲停業？　柯文哲回應了
獨／雙和護師「4韌帶2神經被砍斷」　同事心疼曝傷勢
冰冷冷一句「今天死亡X人」　馬西屏好友染疫亡悲喊：疫苗呢？
快訊／基隆＋8　小黃司機、護理之家住民、南港火車站商店女染疫
雙北確診地圖曝光！近1個月「累計6232病例」　仍是全台重災
快訊／疫情陷入膠著！柯文哲：北市能控制「但在危險邊緣」
快訊／新北符合中央紓困7萬4千多件　侯友宜：今完成名冊「4日
快訊／科技防疫再升級 　北市推台北通實聯制、紓困線上申辦
快訊／北市367失聯者全找到！柯文哲嘆：很多快篩者「地址故意
快訊／雙北疫情重災區　蘇貞昌裁示：撥發2倍安全儲量防疫物資
快訊／還是恐怖麻將！大寮「岳父隔離6天確診」…一家7口染疫
快訊／北市公布12區確診數「萬華共1208例」　3快篩站陽性
LIVE／北市增87例！升級「科技防疫」　柯文哲親上火線說明
同病房染疫亡！癌症男和確診女病患同病房院內感染死亡
快訊／中和民享市場未落實人流管制　侯友宜下令：明起停業3天
快訊／新北166例確診足跡曝光：淡水老街、新莊夜市、3菜市場
快訊／新北3.9萬劑疫苗全給醫護警消！　侯友宜下令：5天內施

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄快篩站增至33處！5類對象速排採檢　第3類全體市民都要注意

黃昭順是否為優先施打還要查　高市衛生局對醫院提嚴厲警告

224人使用呼吸器！高齡確診者重症達3成

帶頭「房東挺房客」　盧秀燕推降租：社會住宅減租2成

快訊／新竹縣本土+1！跟朋友看工地確診　匡列5人

乾旱區全紫爆！「救命梅雨」超精準狂灌　專家讚：及時雨代表作

彰化本土+12「足跡曝光」！7人來自水果商傳播鏈、2例感染源不明

雙北確診地圖曝光！近1個月「累計6232病例」　仍是全台重災區

基隆第二波AZ疫苗僅1700劑！林右昌：中央規定非常死…應比照雙北

IC封測大廠京元電子驚爆2外籍員工確診　 宿舍匡列23人居家隔離

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

柯震東「睡播」萬名粉絲陪睡　夢到「女友懷孕」一秒驚醒XD

高雄快篩站增至33處！5類對象速排採檢　第3類全體市民都要注意

黃昭順是否為優先施打還要查　高市衛生局對醫院提嚴厲警告

224人使用呼吸器！高齡確診者重症達3成

帶頭「房東挺房客」　盧秀燕推降租：社會住宅減租2成

快訊／新竹縣本土+1！跟朋友看工地確診　匡列5人

乾旱區全紫爆！「救命梅雨」超精準狂灌　專家讚：及時雨代表作

彰化本土+12「足跡曝光」！7人來自水果商傳播鏈、2例感染源不明

雙北確診地圖曝光！近1個月「累計6232病例」　仍是全台重災區

基隆第二波AZ疫苗僅1700劑！林右昌：中央規定非常死…應比照雙北

IC封測大廠京元電子驚爆2外籍員工確診　 宿舍匡列23人居家隔離

隨身備武器苦戰蟑螂！　饒舌歌手突遭「展翅飛撲」崩潰叫媽媽

快訊／確診死百人！柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就跑出來了

高雄快篩站增至33處！5類對象速排採檢　第3類全體市民都要注意

美國德州海灘出現「稀客」　暴雨帶來罕見淡水短吻鱷

快訊／北市跟進宣布美容美甲停業？　柯文哲回應了

台新金併保德信100%股權申請案　金管會同意了！

黃昭順是否為優先施打還要查　高市衛生局對醫院提嚴厲警告

224人使用呼吸器！高齡確診者重症達3成

熱錢來勢洶洶！新台幣收盤升2分、收在27.637元　創逾24年新高

OECD上調今年全球經濟成長率　今年約5.8%、明年4.4%！

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

校正回歸下降！陳時中：之後不會再公布

今確診+校正回歸「共327例本土」新北166例最多　縣市分佈曝光！

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣

彰化男去「阿公店」確診！發病後環島行程曝　醫：昏倒

更多熱門

相關新聞

男星爸背重裝備「沿街噴灑」防疫

男星爸背重裝備「沿街噴灑」防疫

疫情嚴峻，他凱渥男星林輝瑝超有感，原來林輝瑝的爸爸是桃園某區的里長，他看著爸爸這段期間忙進忙出，在得知住家附近市場有確診者足跡後，第一時間趕緊與所有攤商溝通，馬上去做全面性消毒工作，爸爸還會自己購買的噴灑裝備，準備次氯酸水去里內噴灑消毒，並沿途提醒里民外出戴好口罩，注意手部清潔。

疫苗採購一錯再錯？

疫苗採購一錯再錯？

苗縣傳統市場今起分流管制　首日亂糟糟

苗縣傳統市場今起分流管制　首日亂糟糟

北市旅店免費供醫護入住　業者求救：買不到防疫物資

北市旅店免費供醫護入住　業者求救：買不到防疫物資

台中5月移轉量創7年新高　遭曝「是最後一波大量移轉」

台中5月移轉量創7年新高　遭曝「是最後一波大量移轉」

關鍵字：

Lalamove台南疫情物流配送

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

郭彥甫感冒先做新冠篩檢　結果2小時出爐

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面