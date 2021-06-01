Lalamove進軍台南！　疫情升溫多元物流配送需求增

▲物流媒合平台Lalamove宣布，自6月1日起正式進軍台南，讓台南市民能在疫情之下，仍可享有多元的配送服務，減少不必要的外出。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國防疫3級警戒，減少人與人接觸成為防疫重點，物流媒合平台Lalamove宣布，自6月1日起正式進軍台南，更推出台南新用戶專屬優惠，讓台南市民能在疫情之下，仍可享有多元的配送服務，減少不必要的外出。

除運送台南在地美食外，Lalamove更與當地企業合作，提供冷凍物流、生鮮外送、在地伴手禮外送等服務。用戶透過Lalamove App，21風味館、聖德科斯生機食品、哈根達斯、馬修嚴選、拿坡里披薩、亞尼克、舊振南餅店等知名品牌店家皆可一鍵外送到府。Lalamove預計於拓點台南的3個月內，招募近千位司機夥伴，持續創造就業機會，並強化與司機夥伴教育訓練，確保服務品質。

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疫情3級警戒延長，推升Lalamove App整體下載量增加近9成，顯示疫情下民眾對於即時物流的需求持續增加。本土疫情逐漸升溫，除了積極提高司機夥伴防疫規格，鼓勵零接觸配送，Lalamove也強調司機夥伴需落實每日車輛消毒，並提供用戶電子錢包儲值優惠。從企業辦公到居家採買，或是即將來臨的端午佳節採購應節食品，都不怕物流塞車，安心交給Lalamove！

Lalamove觀察，疫情下許多企業需要更彈性的物流寄送，無論是迅速便捷的機車快送，或是大型物品的貨車物流運送，Lalamove都能滿足客戶的各種需求。Lalamove服務範圍串連北中南，今年更將持續擴大服務範圍，預計開拓至少 3 個新城市據點，希望未來讓全台用戶皆能享受便利快速的物流服務。詳情請參考Lalamove官方網站：https://www.lalamove.com/taiwan/taipei/zh/home

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