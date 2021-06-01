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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／運用「郭台銘模式」！沈富雄喊話企業界跟進買疫苗

新聞節目中心／綜合報導

國內新冠疫情趨緩，但疫苗需求仍然緊迫；如今則有聲浪質疑中央對於民間買疫苗態度「三日三變」。對此，前民進黨立委沈富雄1日在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，「要幫忙還是要阻撓？一念之差，是態度問題！」他更提及，應運用「郭台銘模式」，如今郭台銘要買500萬劑BNT疫苗，呼籲企業界人士跟進，「通通來，我想買個2千萬劑沒有問題！」

▲▼前立委沈富雄。（圖／翻攝雲端最前線）

對於開放民間買疫苗，沈富雄在節目中列舉，有兩個例子可證明中央的「心態問題」，首先，中央團隊先前規定企業不可以自做快篩，還稱若企業測出陽性，要負責後續的處理，「但這些企業除了新光、國泰以外，都沒有開醫院啊！他怎麼負責？」因此政府應該要說，若企業自己篩、幫政府抓出這些陽性的病人，很感謝，後續當然政府來處理。

沈富雄並舉出第二個例子，有人稱要去買Pfizer（輝瑞），政府團隊就去警告說，這部分是需要冷鏈的，而這冷鏈不容易，應該好好想這過程要怎麼處理，「這態度就是不對！」沈直言，政府應該有的正確態度，是如今台灣缺疫苗，若民間企業有管道、可以去買來送，這都很感謝，但冷鏈的問題有複雜性，「他（中央）應該怎麼講：感謝！冷鏈有困難，政府全力幫忙！」

「你是要幫他，還是要阻撓他？」沈富雄強調，兩種選擇只是一念之差、態度問題。面對主持人楊文嘉詢問，政府態度轉變的背後因素是什麼？沈直回「壓力」，因為這牽涉到命、錢，「人家要送、免費的，你連免費都不要？這從何說起？所以既然牽涉到錢，也牽涉到命，你就無話可說」。

▲▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需八項內容，備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲對於專案申請疫苗進口，鴻海公司與永齡基金會已備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）

沈富雄更提議，應該運用「郭台銘模式」，如今郭台銘要購買500萬劑疫苗，「那以郭台銘的財力，台灣要跟進的，像是張忠謀可以買一樣多，其他企業通通來，我想買個2千萬劑沒有問題！」

他進一步說，現在郭台銘買了，「我呼籲大家跟進、企業界跟進，大家去買」，而接下來陳時中必須動員基層醫療單位，應該要在體育場、各種場館或展覽館、每個村里，動員已退休的醫生及護士，「現在送的這兩千萬劑在2個月內打完，我想全國要一起合作！」如今台灣防疫成績已落後到十幾名，必須一路追趕回前五名。

《雲端最前線第1036集完整節目FB》

《雲端最前線第1036集完整節目Youtube》﻿

▼中央流行疫情指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

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