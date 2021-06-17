雲端最前線／2天11人打AZ猝死？628「降級」之路仍艱辛？

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日本提供台灣124萬劑AZ疫苗，近日各縣市已陸續開放長者施打，總統蔡英文也透過影片拜託長輩快去打疫苗；不過，截至16日晚間8時止，全台已累計11人接種後猝死，再度引發各界關注長者「打與不打」的風險，以及施打後的副作用。究竟長者施打疫苗該如何評估？施打後又有哪些症狀要注意？《雲端最前線》17日邀請前台大感染科醫師林氏璧，與主持人楊文嘉深度探討。

▲各縣市陸續開放長者施打疫苗 。（圖／記者吳杰澄攝）

國內防疫三級警戒即將滿月，而近日確診人數微幅下滑，更連4天本土確診案例低於200，各界熱議疫情是否走向趨緩、6/28能否順利「降級」。對此，林氏璧直喊「高興五秒鐘就好」，防疫的下半場仍長，且端午人流移動反應恐將在7至14天內顯現；另有公衛專家建議「先降到2.5級」，可考慮恢復部分經濟活動。國內疫是否已度過高峰期？628「分區降級」或「降至2.5級」是否可行？

另一方面，根據中央疫情指揮中心最新統計，目前新冠疫苗接種已超過百萬人次，而指揮中心也宣布，將啟動配送第二批莫德納疫苗，開放第一類至第三類對象接種；此舉也令各界好奇下一批莫德納是否將到貨。對此，指揮官陳時中坦言「政府當然有所準備」，但對疫苗抵台時程仍低調。更多精彩內容，1200鎖定《雲端最前線》一同說分明。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。