北市保大專責快篩站檢疫所維安　佛光山捐防護衣護目鏡

▲佛光山慨贈台北市保安大隊防護衣護目鏡等防疫裝備。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，台灣人口最密集的雙北生活圈成為重災區，全台實施三級警戒以來，確診人數居高不下，造成臺北市的醫療量能及防疫負擔持續增加，北市警保安警察大隊從新冠疫情爆發之際，便專責市政府檢疫所維安勤務，一直到目前成立的「加強版防疫專責旅館」都是由保大警員輪班看護。

▲佛光山慨贈台北市保安大隊防護衣護目鏡等防疫裝備。（圖／記者張君豪翻攝）

「佛光山國際佛光會中華總會」得知疫情延燒，立即捐贈300件防護衣及100付護目鏡給台北市警保安大隊，讓員警在執行防疫工作時更安全，能全力專心於防疫工作。

保安警察大隊表示，因保安大隊支援防疫勤務任務特殊，必須24小時輪班支援台北市快篩站以及檢疫所維安勤務，保護員警執勤時的安全防疫裝備不可或缺「佛光山國際佛光會中華總會」特別以快遞捐贈300件防護衣及100付護目鏡等防疫物資，給正在前線和病毒作戰的保安大隊員警，讓警方在執行防疫工作時，能多一層保護。

保安警察大隊呼籲，三級警戒全民務必配合政府各項防疫措施，戴好口罩、保持社交距離，沒事儘量待在家裡減少外出，確實做好個人防疫管理，非常時期全島一命，共同努力戰勝疫情。

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