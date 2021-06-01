快訊／基隆2確診接觸史曝！美髮師13天忙剪髮　大廈管理員上工17天

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，5月31日新增274起本土病例＋校正回歸73起本土病例，基隆昨日有3例確診，累計染疫數破百！基隆市長林右昌上午10時30分召開記者會公布2足跡，1名是美髮店女員工，另1名是70多歲大廈男管理員，這名管理員曾到過萬華新愛茶藝館消費。

林右昌表示，確診者（案8218）40多歲女性，是美髮店員工，5/10、5/12到5/15、5/17至5/20、5/22日，於8時30分到17時，在1加1男女髮燙美髮院（明德一路225號）剪髮；此外，5/21、5/24日8時30分到14時有上班；5/26日8時30分到12時也上班。

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確診者（案8220）70多歲男性，大廈管理員，於5/10日13時至15時30分到萬華新愛茶藝館消費；5/11、5/12、5/13、5/14、5/15、5/16、5/17、5/18、519、5/20、5/21、5/22、5/23、5/24、5/25、5/26、5/27日協發大廈（愛五路34號）上班。

▲6月1日上午公布確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

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