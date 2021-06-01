基隆第二波AZ疫苗僅1700劑！林右昌：中央規定非常死…應比照雙北

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

日前41萬劑AZ疫苗抵台後，中央於第一階段將15萬分配給各縣市，其中基隆市獲配3000劑後，3天內施打完畢。對此，基隆市長林右昌今（1日）下午召開防疫記者會時透露，第二階段中央今撥發基隆1700劑，但他直言「對基隆不夠」。

林右昌指出，根據中央規定，此次AZ疫苗第二波主要施打對象是第一類尚未施打人員，而基隆市第一類約有6800人，先前已有5100人施打；但他坦言，「這次中央訂的（規定）非常死，給我們1700劑，我們覺得這樣子對基隆不夠」，因此市府日前也向中央提出要求「希望應比照雙北」。

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林右昌說明，這次中央第二波給予雙北的劑量，是讓第一類加上第二、三類人員都可以施打，而北北基桃市一個首都生活圈，基隆很多染疫者大都是在雙北地區工作場所感染，無法用幾個城市去做區隔對待，這是一個區域聯防的概念，因此他也再次呼籲「未來做疫苗相關資源分配，應該把北北基桃視為一個首都圈、共同區域」。

基隆市今新增8例本土個案，其中3例分別是台北市排班的計程車司機、台北藝術中心工地營造工程師、台鐵南港車站紀念品商店女員工，工作地點都位於台北市。

▼基隆市今新增8例確診個案。（圖／基隆市政府提供）