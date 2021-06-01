三軍軍官俱樂部7月底歇業　走過64個年頭正式步入歷史

▲三軍軍官俱樂部停業。（圖／記者謝婷婷攝）



記者黃巈禾／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，迄今已有64年歷史的三軍軍官俱樂部，已於5月15日停止營業，更將於7月31日歇業。財政部國有財產署將收回土地及建物再利用。

國防部的三軍軍官俱樂部成立於民國46年，迄今已64年，位於台北市延平南路與貴陽街一段，提供國軍官兵、員工、榮民、一般民眾及與國防事務有關的政府機關餐飲服務及活動場所，並配合辦理重要慶典、婚宴及團體聚會，歷年來一直是國軍將領晉升典禮的重要會所。

自中央流行疫情指揮中心5月15日宣布，全國升為三級警戒，三軍軍官俱樂部當日在臉書表示，雙北疫情警戒提升至第3級，考量顧客飲食安全，暫停營業。

未料，三級警戒尚未解除，三軍軍官俱樂部今（1）日在臉書粉專宣布，已於5月15日起停止對外營業，另已奉核定於7月31日歇業，由衷感謝各界60餘年來的支持與肯定，有幸參與服務國軍官兵，並見證台北餐飲的發展，深感榮耀，對於自營業以來曽經或仍在崗位上貢獻心力的員工們，致上最深的謝忱，很榮幸及驕傲與你/妳們共事，這歷程成為心中共同美好的回憶。

三軍軍官俱樂部表示，為保障顧客權益，近期將由專人處理發送之餐品兌換卷(改兌換超值商品)及預付訂金事宜，再次感謝大家長期以來的支持與愛護。