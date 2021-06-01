羅致政結束居家隔離「正式出關」　透露2名確診助理身體狀況

▲民進黨立委羅致政國會辦公室。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，民進黨立委羅致政先前爆出2名國會辦公室助理確診，也使疫情延燒國會。對此，羅致政1日表示，今天是自己結束居家隔離的日子，辦公室第一位確診的助理，目前已健康平安地離開檢疫所，前往防疫旅館自主管理，另一位同仁也將隔離屆滿，身體狀況都很好。

羅致政1日上午以「繼續向前行」為題在臉書發文，表示謝謝這段時間以來，許多好友與親人的關心，今天是他結束居家隔離的日子，再經過7天的自主管理，就可以恢復完全的自由人身份。

▲羅致政日前落實居家隔離14天。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）



羅致政說明，早先自己辦公室的第一位確診助理，目前也健康平安地離開檢疫所，前往防疫旅館自主管理，而辦公室的另外一位同仁，也將隔離屆滿，身體狀況都很好。

羅致政指出，自己從5月21日開始，展開了十幾天的居家隔離，將確診個案接觸者匡列、隔離，是防疫常態化的必要措施，也是台灣防疫體系穩固的基礎，這段時間他體會了被隔離者的生活，不論在生理上還是心理上，都是一段漫長且辛苦的過程。

羅致政透露，隔離時的沈潛、閱讀與寫作，讓自己有時間反思社會時事、凝視國政議題，他也要鼓勵接受隔離與治療的朋友，請一定要打起精神、不要放棄。羅致政說，從公共衛生的角度端詳，隔離不是社會排除，而是一種容受，是疫情後重返共同體的必經之途。

羅致政也強調，今天是他結束隔離、正式出關的日子，自己會帶著更強的意志，繼續向前行，為台灣繼續努力。

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