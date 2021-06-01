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英國變種改名Alpha！WHO宣布：以希臘字母稱變種病毒　避免污名化

▲▼印度民眾接受檢測。（圖／達志影像）

▲ 印度率先發現的變種毒株至少擴散至全球50個國家地區。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球，在多國出現的變種病毒使疫情更加難以掌握。世界衛生組織（WHO）宣布，未來將改以希臘字母稱呼在英國、南非、巴西及印度首先發現的變種毒株，以避免污名化這些國家地區，同時簡化發音，方便討論。

《路透社》報導，過去有許多科學家批評，變種病毒名稱過於複雜，以南非變種為例，便有「B.1.351」、「501Y.V2」、「20H/501Y.V2」等多種名字。WHO於5月31日公布新的命名規則，目前被該組織列入「值為關注」名單的4支變異毒株已根據發現順序被賦予Alpha、Beta、Gamma、Delta的新名稱，依序為大眾熟知的英國、南非、巴西及印度變種。未來若出現新變種，將沿字母順序命名。

世衛組織說明，原先稱呼變種病毒的方式導致發音及記憶困難，且容易誤報。WHO流行病學家克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）指出，「任何國家都不該因為檢測發現並通報變種病毒而受到指責。」

歷史上，病毒經常與其最初被發現的地點掛鉤，像是以剛果河流名稱命名的伊波拉病毒，卻可能對該地區帶來傷害，且往往並不準確，例如1918年所謂的「西班牙流感」大流行，真正起源至今不明。

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