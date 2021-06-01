中佛會贈醫護警消防疫物資　淨耀法師籲：速開國是會議

▲中國佛教會理事長淨耀法師致贈宜蘭醫護警消人員防疫物質 。（圖／中國佛教會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣新冠肺炎疫情爆發，1個月來已破百人染疫亡故，台灣的中國佛教會不捨衆生受苦，捐贈6都及宜蘭縣防疫第一線醫護及警消人員約500萬防疫物質，並期盼總統或是負責整個行政責任的蘇貞昌院長，趕快啟動國家的機制，召開緊急國是會議集合大家共同的智慧，共謀解決辦法。

▲▼淨耀法師致贈防疫物質。

中國佛教會這次購買5000件醫用防護衣、5000件醫用隔離衣、1000個護目鏡，捐贈給疫情相對嚴重的宜蘭縣以及雙北、桃園市、台中市、台南市及高雄市，提供警、消、醫、護做為防疫使用。另捐贈台北市及新北市政府各100萬元現金。

中佛會理事長淨耀法師說，眼見人們在受新冠病毒的侵害摧殘，非常不捨，尤其是醫護警消人員，完全暴露在隨時會被感染的環境，雖然希望蔓延整個國際的新冠疫情能早日止息，但也了解這一波疫情是全世界每天多少人在做殺生共業；被殺眾生的怨恨心，集合在一起的時候一發不可收拾！他呼籲大家一起起善念，吃素一周或一個月，讓疫情早日平息。疫情肆虐以來，佛教界除了早晚課誦再作祝禱，也多次舉行盛大法會回向有形無形眾生，但是更需要大家共同發心向善，消減被殺生的動物嗔恨怨念。

他表示，第一線的醫護警消人員，他們面對被感染的高風險為民服務，忍受莫大的恐懼壓力，在宗教界的立場，希望藉由捐贈防疫設備來代表了一份感恩、一份支持。

他也指出，看到負責防疫指揮官陳時中部長操到頭髮都白了，實在是感到萬分不捨，如果把陳部長累垮了，換一個人問題就能解決嗎？古人有云：「兼聽則明，偏信則暗！」建議部長多聽大家的意見，將會找到更多的資源。

佛教界這次捐贈的一點物資，也表達對指揮官的支持，如今的疫情已經是國安危機，不管是總統或是負責整個行政責任的蘇院長，這個時候應該趕快啟動國家的機制，召開緊急國是會議集合大家共同的智慧，來看看問題要怎麼解決。

他說，政府要引導企業轉型發展，不能只是補助，因為人民都沒有辦法做生意、沒有辦法賺錢，沒有辦法繳稅金，政府哪有辦法一直去補助呢？不能不變應萬變，屆時整個經濟垮掉企業垮掉。

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