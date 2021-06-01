前衛生署副署長：民間買疫苗免藥商申請　搬「SARS救命法條」認證

記者黃翊婷／綜合報導

台灣面臨疫苗短缺困境，民間企業有意協助引進，中央的態度卻在3天內連轉3次，表明應由中央與原廠直接簽約。繼疾管署首任局長張鴻仁跳出來批判之後，前衛生署（衞福部）副署長賴進祥也搬出《藥事法》第48條，強調在疫情嚴峻時期，民間可以自行購買疫苗，不必經由藥商提出申請。

▲AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）

指揮中心5月28日公布地方、企業引進疫苗的8大公文流程，隔日卻改口說疫苗輸入應由中央與原廠直接簽約採購，接著又在5月30日鬆口，表示願意也歡迎民間協助引進疫苗，3天內態度連轉3次，掀起各界正反議論。

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前衛生署副署長賴進祥向《中國時報》表示，18年前有鑑於SARS病毒變化速度快，不可能凡事都按步驟來，因此修訂《藥事法》第48-2條，就是為了在國內尚無適當藥物時，能專案核准進口疫苗，甚至特別規定不用藥商申請藥品許可證，也不用再經過封緘檢驗等程序，如今新冠肺炎本土疫情嚴峻，國內疫苗短缺，民間依法是可以自行採購的，只是要向民眾說明風險，「不是法令限制的問題，是指揮中心決心的問題！」

▲上週配送的41萬劑AZ疫苗，優先開放給第一類醫護人員施打 。（圖／記者李毓康攝）

而對於民間引進疫苗的爭議，疾管署首任局長、陽明大學教授張鴻仁也曾在臉書PO文指出，「30年前，我進入藥政處（食藥署前身）4年多，後來擔任疾病管制局首任局長，我非常清楚，任何人有疫苗要進，法規完全不是問題，可以用《藥事法》，也可以用《傳染病防治法》。」

張鴻仁表示，希望政府別再亂扯法規、品質和安全，法規怎麼變，原則還是一致，「進口歐美已核准任何醫藥品，只有需求問題，沒有法規障礙，你要做生意，那就照程序，要救命，閉著眼睛，馬上核准，癌症用藥、救命疫苗，跟維他命是不一樣的態度！這一次，對我曾服務過16年的『機關』，舉雙手投降！」