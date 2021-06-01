國小新生怎麼報到？　北市教育局：全面採線上！簡單3步驟完成

▲北市國小新生報到入口網。（圖／翻攝網站）



記者黃巈禾／台北報導

6月是國小新生報到的季節，過去新生報到，須由新生家長親自到學校繳交書面資料，才能完成報到手續。因應疫情嚴峻避免群聚，台北市教育局宣布，今年台北市國小全面採用台北市政府教育局建置之新生報到系統進行線上報到。

北市教育局表示，新生線上報到系統結合新生分發與校務行政兩大系統，家長只要在新生報到期間，6月5日上午9時至6月20日下午5時」掃描入學通知單上的QR碼或輸入網址（https://eschool.tp.edu.tw/new）進入「台北市國小新生報到入口網」，輸入學生身分證字號等資料後，家長便可進行線上報到及填寫學生基本資料，只要簡易的三個步驟即可完成線上報到；此外，透過系統的介接，家長無須親自到校辦理報到，學校亦無須花費人力重複輸入學生資料。

北市教育局指出，為讓家長快速瞭解線上報到系統操作方式，110學年度國小新生線上報到入口網已放上操作影片供家長參考，若家長操作時有疑義，或因戶籍異動無法進行線上報到等情形，可逕行電洽分發學校詢問，減少到校辦理機會，或也可電洽北市教育局國小教育科(電話：02-27208889分機6373)詢問新生報到相關事宜。