　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國小新生怎麼報到？　北市教育局：全面採線上！簡單3步驟完成

▲▼北市國小新生報到入口網。（圖／翻攝網站）

▲北市國小新生報到入口網。（圖／翻攝網站）

記者黃巈禾／台北報導

6月是國小新生報到的季節，過去新生報到，須由新生家長親自到學校繳交書面資料，才能完成報到手續。因應疫情嚴峻避免群聚，台北市教育局宣布，今年台北市國小全面採用台北市政府教育局建置之新生報到系統進行線上報到。

北市教育局表示，新生線上報到系統結合新生分發與校務行政兩大系統，家長只要在新生報到期間，6月5日上午9時至6月20日下午5時」掃描入學通知單上的QR碼或輸入網址（https://eschool.tp.edu.tw/new）進入「台北市國小新生報到入口網」，輸入學生身分證字號等資料後，家長便可進行線上報到及填寫學生基本資料，只要簡易的三個步驟即可完成線上報到；此外，透過系統的介接，家長無須親自到校辦理報到，學校亦無須花費人力重複輸入學生資料。

北市教育局指出，為讓家長快速瞭解線上報到系統操作方式，110學年度國小新生線上報到入口網已放上操作影片供家長參考，若家長操作時有疑義，或因戶籍異動無法進行線上報到等情形，可逕行電洽分發學校詢問，減少到校辦理機會，或也可電洽北市教育局國小教育科(電話：02-27208889分機6373)詢問新生報到相關事宜。

ET快訊
黃昭順爆耍特權「偷打剩下疫苗」　醫團體嗆道歉！美女醫搬出1法
網傳徵收「台中復健醫院」為方艙醫院　指揮中心回應了
侯友宜轟中央！　新北確診3748全台最多「還能再等疫苗2個月
LIVE／護理師韌帶遭砍斷醫護安全引熱議　指揮中心最新說明
1萬元「家庭防疫補貼」615發放　ATM插卡快速領
快訊／高端繼續跌停！台股開盤漲逾百點　航運電子金融齊揚
郭彥甫在家吹冷氣2週感冒　「一律先做新冠篩檢」結果2小時出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市成立「快篩特攻隊1號」熱點巡迴　黃珊珊：盼居民小規模普篩

3+11沒會議紀錄　孫大千：滅台3人組以為人民好欺負？

呂秀蓮砲轟蔡英文威權抗疫　「最好相信閻羅王會跟妳算帳」

網瘋傳泰國711可接種疫苗…朱立倫也受害　駐泰澄清：僅提供預約

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

藥師可先打疫苗？北市打臉黃昭順：非第一線人員「不列此波施打名冊」

侯友宜轟中央！　新北確診3478全台最多「還能再等疫苗2個月嗎」

郭台銘拚了！團隊最晚週三提申請　搶500萬劑BNT疫苗

8400億預算全通過　首波「紓困4.0補助」本週入帳

國小新生怎麼報到？　北市教育局：全面採線上！簡單3步驟完成

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

柯震東「睡播」萬名粉絲陪睡　夢到「女友懷孕」一秒驚醒XD

郭台銘發聲：72小時內完成文件　爭取500萬劑「德國直送BNT疫苗」

魚缸遭人弄亂！店家怒調監視器 見白狗爽泡澡...網笑：魚快被嚇死

北市成立「快篩特攻隊1號」熱點巡迴　黃珊珊：盼居民小規模普篩

3+11沒會議紀錄　孫大千：滅台3人組以為人民好欺負？

呂秀蓮砲轟蔡英文威權抗疫　「最好相信閻羅王會跟妳算帳」

網瘋傳泰國711可接種疫苗…朱立倫也受害　駐泰澄清：僅提供預約

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

藥師可先打疫苗？北市打臉黃昭順：非第一線人員「不列此波施打名冊」

侯友宜轟中央！　新北確診3478全台最多「還能再等疫苗2個月嗎」

郭台銘拚了！團隊最晚週三提申請　搶500萬劑BNT疫苗

8400億預算全通過　首波「紓困4.0補助」本週入帳

國小新生怎麼報到？　北市教育局：全面採線上！簡單3步驟完成

快訊／Rt值接近臨界值「疫情是否反轉」　陳時中14:00親自說明

衛少破大三元紀錄　巫師「駭蒙戰術」奏效G4逃過橫掃

確診男砍護理師「右手韌帶斷」！陳宗彥：已視訊完成偵訊

天天外食愛注意！充足營養素，健全身體自然保護系統！

主動安全系統「加速手排車滅亡」？外媒：AEB急煞輔助是關鍵

快訊／彰化秀妃養生館偷營業！外送小姐到摩鐵釀8確診　重罰30萬

趁疫作亂！賊變造車牌行竊躲查緝　內埔警鷹眼逮個正著

馬克宏宣布已注射疫苗　法國加速施打！料接種人數10日將破3000萬

新光人壽、中國人壽挺保戶　確診住院理賠認定從寬！

北市成立「快篩特攻隊1號」熱點巡迴　黃珊珊：盼居民小規模普篩

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

美國疫苗沒完成三期？　黃國昌：我不認同指揮中心

新北20個高風險熱區一次看

1萬元「家庭防疫補貼」615發放　ATM插卡快速領

蔡英文2009年呼籲採購國際疫苗　李艷秋：自打臉

快訊／被抹「炒股高端疫苗」！林鼎超澄清：2018年就持有

「在家戴口罩是什麼生活？」　盧秀燕：6月給全民注射疫苗

饒慶鈴買疫苗稱不要問來源　王定宇開酸

林右昌被操翻爆瘦9公斤　一張癱睡照大歪樓

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

8400億預算全通過　首波紓困4.0補助款本週入帳

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

更多熱門

相關新聞

林右昌被操翻爆瘦9公斤　一張癱睡照大歪樓

林右昌被操翻爆瘦9公斤　一張癱睡照大歪樓

基隆市31日新增3例本土個案，市場林右昌待指揮中心記者會結束後隨即公布個案疫調情形，結束後也在臉書發文透露「自己瘦了9公斤」，意外成為疫情之外的討論焦點。

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症

洪都拉斯護理師兒怕染疫不敢回家！

洪都拉斯護理師兒怕染疫不敢回家！

彰化男去「阿公店」確診！發病後環島行程曝　醫：昏倒

彰化男去「阿公店」確診！發病後環島行程曝　醫：昏倒

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

關鍵字：

國小新生台北市教育局新冠疫情台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

金曲歌王反嗆張小燕：之前就該第一個打AZ

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

1.7億房產全留給保母！分居妻氣炸開告

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

8縣市豪大雨！　下波鋒面「由北往南」襲全台

五月天「私下暖心1舉動」曝光...長庚醫護全動容！

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面