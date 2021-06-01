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3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」　醫護曝只能拿鉛板當盾牌

記者黃翊婷／綜合報導

62歲洪姓確診男子昨日（5月31日）因情緒失控，持刀砍傷新北巿雙和醫院3名負壓隔離病房護理師。受傷護理師的同事事後在網路上PO出對話截圖，還原事發當下，另一床的護理師正好在做CPR，更慘的是，手邊能拿來當作盾牌的只有鉛板。

雙和醫院3護理師遭砍傷，同事在網路上還原當下狀況。（圖／翻攝自靠北護理師）

▲知情人士透露，事發當下另外一床正在施行CPR。（圖／翻攝自靠北護理師）

粉專「靠北護理師」在限時動態中公布兩張對話截圖，第一張截圖內容中提到，遭砍傷的護理師情況很慘，身上有很多傷口，當時另外兩名護理師聽到學妹尖叫，趕忙跑過去，結果也遭砍傷。

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而在第二張截圖中，知情人士聲稱，洪男當時一直想衝出病房，護理師們只能用鉛板去阻擋，「我同學好險那時候去壓CPR，但是壓的那個還是死了。」另一人隨即提問，「你說砍人當時在CPR？」知情人士僅回答一句，「對啊。」

▲▼東購捐雙和醫院防疫禮物,公益,新冠肺炎,雙和醫院,東森購物,自然美,醫護人員。（圖／記者姜國輝攝）

▲雙和醫院發生確診病患砍傷護理師事件，引起社會關注。（圖／記者姜國輝攝）

這起事件傳開後，掀起社會各界熱議。警方表示，洪男當日上午因為情緒不穩，拿水果刀砍傷3名護理師，其中23歲施姓護理師腹部受有刀傷，傷勢較為嚴重，第一時間被送進開刀房急救，25歲陳姓護理師則是胸部、右手受有刀傷，27歲蔡姓護理師則是受有肚皮刀傷。

雖然詳細的事發過程以及原因，仍有待警方進一步調查，但事後有一名雙和醫院的護理師透露，其中一名傷者被砍斷右手韌帶，她才剛出社會工作沒幾年，未來恐怕會因傷勢而難以回到職場，「右手就這樣被毀了」、「身上還有多處刀傷」。

ET快訊
3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」　醫護曝只能拿鉛板當盾牌
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