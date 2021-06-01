離島公告「入境全面快篩」！陳時中下令：發函撤銷

▲指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

台灣三離島包括金門、澎湖、馬祖決定，即日起只要抵達機場的民眾，就必須強制配合進行快篩，若民眾不願配合，將會依法裁罰3千到15000元之罰鍰。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，此公告違反傳染病防治法相關的法律規定，會發函撤銷公告。

陳時中指出，連江縣、澎湖縣及金門縣政府所公告的入境旅客快篩是「違反傳染必防治法相關法律規定」，他聲明，在中央流行疫情指揮中心皆依指揮官指示辦理，「會發函撤銷公告」。而離島擔心病例入境的情況，昨天也已說明，飛往金門、馬祖、澎湖的5個航站，都會設立篩檢站，登機者須填寫健康聲明書，聲明14天內有無症狀，如果有症狀的話就必須接受快篩，陰性者才可上飛機。

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陳時中強調，如果現場已經有症狀者，也禁止搭機，「這樣的強度也達到一個全面篩檢的目的」，所以在離島部分不用再另行規定，先視目前情況觀測效果，並盡速把快篩站建立。他表示，事實上縱使用全面快篩，還是擔憂會出現偽陰性、偽陽性，造成一種假性安全感，若對於過往的病史或者相關的症狀沒有配合起來一起看，其實還是有風險。

陳時中認為，在本島設立關卡，也會讓飛行更安全，這樣的方式比較有保障且健康聲明書是具有法律效果的

關於5航站設立篩檢站，副指揮官陳宗彥也在稍早記者會表示，除了昨日提到的5航空站外，從基隆港或台中港搭船也包含在內要一併設置篩檢站，相關法定作業程序將會在今天完成，預計從明天起就會開始實施。

為避免疫情散播及確保航空器防疫安全，指揮中心經評估後，將同意交通部民航局所屬臺北松山、臺中、嘉義、臺南及高雄小港航空站設立篩檢站。旅客搭乘國內航線前往離島時，應於搭機前填寫「健康聲明書」，現場有症狀者不可搭機，且應配合病毒核酸檢測；若為過去14天內有症狀者，須現場配合接受抗原快篩檢驗且為陰性，始得搭機。經抗原快篩檢驗陽性的旅客，將由航空站安排搭乘防疫計乘車送至衛生單位指定防疫旅館或集中檢疫所。