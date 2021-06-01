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拿不到「3＋11」會議記錄　民眾黨批：「衛服布」掩蓋真相

▲▼民眾黨批評衛福部逃避「3＋11」責任。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情大爆發，在野黨究責縮短航空業長程航班機師隔離制度為「3＋11」為防疫破口，並追討會議紀錄，但仍未果。對此，民眾黨1日在臉書批評，有一塊「衛服布」，遮蓋3＋11會議記錄。

民眾黨指出，針對機組人員「3+11」檢疫措施的決策，民眾黨立法院黨團自5月7日起，兩度行文要求衛福部提供會議紀錄，邱臣遠、高虹安兩位委員也都在質詢時當面要求衛福部官員提出，但這份會議紀錄追了又追，至今依舊沒看見；直到31日，疾管署竟回應，本次檢疫規定調整經疫情指揮中心跨組及專家等討論，「未作成會議紀錄，並於記者會對外宣布」。

民眾黨表示，先前衛福部次長石崇良、薛瑞元在備詢時，都曾同意要提出決策過程的會議紀錄及專家諮詢意見；衛福部長陳時中在誤指內政部次長兼副指揮官陳宗彥主持會議時，也同意提出會議紀錄，事後「查資料」才發現會議並非由陳宗彥主持。

民眾黨質疑，如果「3＋11」並未做成會議記錄，那麼石崇良、薛瑞元是公然在國會說謊？陳時中查的「資料」是什麼？若明明有會議記錄卻宣稱沒有，衛福部寧可承受罵名，背後掩蓋的到底是什麼事實？

民眾黨表示，民眾黨多次強調力挺機師權益，追究「3+11」真相，只是要了解指揮中心在決策時，有沒有配套措施，有沒有疫苗施打計畫，有沒有公衛專家指導，以及最重要的：有沒有落實這些配套；然而，中央政府不願意擔責任，就開始帶風向試圖把責任轉嫁到基層機師、諾富特飯店的從業人員身上，甚至抹黑在野黨罔顧飛安及勞權，這種心態非常可惡。

「學生開班會都懂得做會議紀錄，肩負防疫決策的指揮中心，在討論放寬檢疫措施如此重要的政策竟沒有會議記錄，各位相信嗎？」民眾黨批評，陳時中才說「指揮中心決策我負責」，現在一句沒有會議紀錄就想蒙混過關，衛福部不能變成掩蓋真相的衛福「布」，面對人民要求真相，請嚴肅以對，不要再逃避。

▼疾管署回覆3+11會議經過，稱沒有做成會議紀錄。（圖／記者翻攝）

 ▲疾管署回覆3+11會議經過，稱沒有會議紀錄▼ 。（圖／記者翻攝）

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