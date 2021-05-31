和父母吵架想離家出走　少年挖洞6年建成地下堡壘！冷氣網路全都有

Video del lugar en cuastión, preguntas frecuentes y más cueva pic.twitter.com/WHARS9chxc — Kokomo (@andresiko_16) April 28, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

西班牙一名少年坎托（Andres Canto）在14歲時與父母吵架後，決定在家中的花園「挖洞洩憤」，結果6年後竟挖出了1個深達3公尺深，有客廳、臥室、冷暖氣、網路和音響的小型「地下堡壘」，讓人驚訝不已。

綜合《紐約郵報》等外媒報導，現年20歲的坎托在2015年，因為父母不讓他穿著居家服出門，於是決定自行挖出一個屬於自己的小天地，好讓他未來想離家出走時，有個容身之處。

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自此之後，坎托每天放學的第一件事，就是在家中花園裡進行「挖洞工作」。後來，他的好友安德魯（Andreu）加入了他的行列，還帶來了一個電鑽，讓整個挖土工程進度加速。他們倆每週耗費14個小時，進行了6年的工程後，終於挖出了1個深達3公尺的地下洞穴。

2人在這座地下洞穴中，加入冷暖氣、網路和音響等設備，建造樓梯和防止「屋頂」坍塌的水泥柱，還隔出了臥室、客廳等格局，讓這座地下洞穴，宛如一個小型的「地下堡壘」，而這項工程的總成本只要60美元（約新台幣1650元）。

▲西班牙少年挖洞6年建成地下堡壘。（圖／翻攝自推特／@andresiko_16）

坎托「地下堡壘」的照片在社交媒體上引起瘋傳後，也吸引了當地政府的注意，他們派出了數位檢查官來確保洞穴符合規定。坎托表示，政府最後並未對他們祭出罰則，因為這是西班牙第一次有這樣的個案發生，政府找不到任何法律來開罰。

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