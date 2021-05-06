老奶奶摔出陽台受困10公尺高空　男「蜘蛛人上身」徒手爬上3樓

▲男子當下來不及思考，就爬上樓救人。（圖／翻攝自YouTube／NueveCuatroUno）

記者李振慧／綜合報導

西班牙一名80歲老婦人近來不小心摔出陽台，整個人被卡在3樓欄杆上，一個不小心就有可能失去平衡，從10公尺高處摔到地面，幸好一名年輕人見狀，居然徒手就爬上3樓，及時解救了老婦人性命。

事件3日下午發生在拉里奧哈自治區(La Rioja)的卡拉奧拉市(Calahorra)，24歲男子卡米洛(Camilo Medina)發現一名老婦人無助卡在陽台邊緣，他毫不猶豫就徒手攀爬2層樓救人。從影片中可看到，身手矯健的他瞬間就爬上2樓，當他順利爬到3樓救到老婦人時，現場響起圍觀民眾的歡呼聲。

心理學系畢業的卡米洛表示，當時他和母親在附近店裡顧店，父親一進門就慌張告訴他有人受困，「我完全沒思考就拿著店裡梯子衝出去，爬了一樓後，我知道我做得到就繼續往上爬」。

婦人被救下後，警察也已經抵達現場，但由於婦人家門被反鎖，後來連絡到家人才順利讓她回到家中，據了解，婦人患有帕金氏症，後來已被送到醫院接受檢查。卡米洛則因為影片被分享到網路上爆紅，敏捷身手被大讚是蜘蛛人英雄，他謙虛表示，當時只是將心比心想到自己家人，做了每個人都會做的事情而已。