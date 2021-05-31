汛期將至　嘉義縣提醒農民注意防範及災損

▲嘉義縣提醒農民豪大雨期間防範災損。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



現今時序已進入汛期，尤其這幾天受滯留鋒面影響，嘉義地區易有短時強降雨，農業處籲請農民密切注意氣象資訊，提早因應並做好防汛準備。



農業處對於各種農作物防(減)災措施摘要如下：



一、水稻：已屆成熟期的一期作水稻，請及早收穫烘乾進儲，未屆收穫稻作視天候狀況，必要時宜增高田間灌水，以防倒伏；若有倒伏狀況，請儘速排乾田區積水，避免穗上發芽。



二、果樹：請視果樹實際狀況增設支柱，防止大雨造成傾倒，已屆採收期請儘速採收，再配合市場需求秩序供貨，正值果實發育期的果樹，請加強果園排水、植株枝幹架設支柱等防護措施，防止落果或枝條斷裂。



三、蔬菜：值收穫期的蔬菜請儘速採收，亦請轄區農民團體協助購貯入庫冷藏，以利未來釋出一定數量調節市場需求；生育期中的瓜果類蔬菜請即時培土、加強枝條固定或用塑膠網、不織布等覆著資材保護，防止植株受風搖動及倒伏，隨時檢查並注意排水設施疏通或加深縱橫水溝，維持雨水排放暢通；採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，請檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修，並預備種子、種苗，因應災後需要即時復耕。



四、花卉：正值產期的花卉包括盆花及草花，請移入設施內或加強覆蓋保護，並注意設施結構安全；綠化植栽樹木請加強固定支柱及修剪枝條。



農業處指出，颱風豪雨過後，請農民和業者防範農作物病蟲害發生，注意清園、排除積水，加強中耕培土及肥培管理措施，確保農作物產量及品質，讓災害損失降到最低；若有相關災情顯現，請主動向當地公所通報，公所除了勘查拍照，農民也可以自行拍照損害情形及田區位置，並標註拍攝日期、地段地號、衛星定位等資訊，後續如辦理公告現金救助，將照片併同申請文件向公所申報。

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