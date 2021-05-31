翁章梁視察水利設施　嘉縣部署173台移動式抽水機

▲翁章梁視察水利設施。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

梅雨鋒面來襲，嘉義縣豪大雨直下，縣長翁章梁傍晚視察水利應變中心，並前往布袋鎮了解防洪設施運作情形。翁章梁表示，30日的大雨對缺水有很大的幫助，但強降雨也可能造成雨水宣洩不及，水利處會密切監控，也拜託大家防疫期間、尤其是下大雨的時候，沒事不要出門。

一整天的豪大雨對紓解嘉義地區的缺水旱象有很大幫助，為預防強降雨可能帶來的淹水災情，嘉義縣政府水利處30日中午成立應變小組，隨時監控雨勢及易淹水地區有無災情。



水利處表示，縣府已部署173台移動式抽水機在東石、布袋、義竹、朴子、民雄、溪口、大林、中埔、太保、水上、鹿草和六腳等鄉鎮市，以因應低漥地區排水問題，民眾若有防汛砂包需求，請洽鄰近鄉鎮市公所索取，若各公所仍有不足，請公所通報縣府支援，水利處防洪維護科電話05-3625043、05-3628534。

嘉義地區久旱不雨，突如其來旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電、劇烈降雨及強陣風，尤其豪雨易造成溪流河川暴漲，排水不良區域易淹(積)水，山區也容易發生坍方、落石、土石流，縣府特別請山區和沿海地區的鄉親多加注意安全。



雖然疫情當前，翁章梁仍關心豪大雨可能造成的危害與災情，傍晚特別前往應變小組了解各鄉鎮市水利現況，也在布袋鎮長陳鳳梅等人陪同下，前往布袋鎮新岑里、過溝地區了解積水及抽水機是否正常運作，並視察栗子崙抽水站防洪設施運作情形。

▲翁章梁視察水情應變中心。（圖／嘉義縣政府提供）

縣府多年來積極爭取治理經費改善及興建防洪建設，淹水情形已大幅獲得改善，但強降雨仍造成少數地區因雨水宣洩不及，出現零星積水，水利處表示雨勢稍歇後，積水情形可望獲得改善。

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