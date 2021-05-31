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依身分證尾數上傳統市場！網抓「分流買菜Bug」：老婆不會騎車誰載

▲▼傳統市場 南京東路五段南京公寓 人潮減少 婆婆媽媽搶菜忘了社交距離。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傳統市場的大量採買人潮為防疫破口。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃可昀／綜合報導

從確診者的足跡來看，很多案例都是在「傳統市場」被傳染，即使三級警戒雙北呈現自主封城，唯獨傳統市場仍是天天爆滿。基隆市長林右昌昨日（30）開出第一槍，建議民眾到傳統市場採買時，依照身分證尾數「單雙號」自主分流，例如今天31日就輪到尾數單號的民眾購買，消息宣布後其他縣市紛紛跟進，不過也有些民眾不太能理解。

林右昌指出，希望民眾依照身分證字號尾數上傳統市場，像是30日屬於雙號，所以輪到尾數是雙號0、2、4、6、8的人採買；31日屬於單號，則是尾數1、3、5、7、9的人去買，先按照這模式觀察幾天，如果人潮沒減少就會實施強制分流。林右昌強調，「連傳統市場都管不好的話，四級封城怎麼執行？」他也會派人不定時稽查。

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基隆市宣布分流買菜後，新竹、桃園、嘉義、高雄、桃園、苗栗、宜蘭也跟進，台北市與新北市則不打算採用此方式，雙北均採取人流管制、不定時稽查政策。

▲▼ 傳統市場指引。（圖／宜蘭縣政府提供）

▲傳統市場指引。（圖／宜蘭縣政府提供）

分流買菜的政策曝光後，民眾大多不買單，第一個反應就是太過複雜不易執行，「很多老人沒在記身份證字號，反而更麻煩，直接分男的女的比較快」、「老婆不會騎摩托車，老公要載老婆去買菜，身分證尾數又不一樣那怎麼辦」、「我跟我老婆都偶數…..只有2歲的女兒是奇數」、「家裡通常擁有單雙數家人的話，輪流可以天天去？希望市府也可以強調，是減少大家出門次數一次買滿。」

今天（31）是分流買菜上路的第一天，高雄新興分局派員警到傳統市場稽查，不過今天周一是市場公休日，僅有零星攤販營業，明天（6/1）才是傳統市場攤位全開的日子，新興分局將會加派警力宣導社交距離、人潮分流等政策。

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