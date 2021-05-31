獨／暫不調漲油價！　高雄民營加油站霸氣開第一槍

▲高雄市一間民營加油站業者自行宣布，暫不跟進調漲油價 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

面對疫情嚴峻，不少企業都跳出來用自己的方式來度過這一波疫情困境，但是還是有不少暖心義舉，中油宣布31日凌晨零點開始汽柴油分別漲0.2元以及0.3，不過高雄市一間中油民營加油站率先宣布不隨中油漲價，即刻起暫緩調漲油價，這讓不少來加油的民眾紛紛為他們打氣，表示「苦民所苦」。

台灣中油公司自31日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.0元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升24.2元，不過高雄市一間民營加油站沒有打算跟進調漲油價，這間加油站長洪玉霜表示：「因為新冠肺炎疫情蔓延已經嚴重影響到全民的經濟與生計，雖然自己公司的營運也嚴重受挫，從疫情爆發的這2週，發油量就已經短少了4成左右，不過業者感同身受，所以決定在嚴峻時刻與全民共同抗疫，做出暫緩調漲油價的決定。

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▲高雄市一間民營加油站業者自行宣布，暫不跟進調漲油價 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時洪玉霜也以小老百姓的角色呼籲請經濟部的王美花部長，是否應該審慎考量「暫停調漲油價機制」，應該跟與全民一起「同島一命」為台灣抗疫努力，因為現今除了已經乖乖防疫在家的社會大眾之外，仍然有許多勞工包括需要日常開車上班營業人員，包含物流、貨運、計程車、外送業者，在這個疫情嚴峻的時候，還是得外出工作，也要持續用油，如今再調漲油價恐怕會讓企業、員工等，要面對嚴峻的疫情之外，還要接受更殘酷的生活考驗，畢竟能少支出一塊，就是賺！

▲高雄市一間民營加油站業者自行宣布，暫不跟進調漲油價 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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