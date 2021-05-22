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校正回歸看不懂！翟本喬傻「以後分四欄公佈？」　強調沒有要酸

翟本喬（圖／記者徐文彬攝）

▲翟本喬。（資料照／記者徐文彬攝）

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心22日公布新增本土確診案例321例，加上400例本土個案為「校正回歸」上週累積案例，共計721例，針對「校正回歸」一事，許多人聽得霧煞煞，美斯捷董事長翟本喬則指出，以前叫作，暫結報表經稽核後調整漏列部分，是否意味著，指揮中心從今天起，「分四欄數字公布？」

翟本喬稍早在臉書發文，校正回歸以前叫作「暫結報表經稽核後調整漏列部分」（會計師指正：AJE調整分錄），或是稱作財報重編、驗票結果，「有很嚴重嗎？所以從今天起，分成四欄數字：採樣數、已驗數、待驗數、確診數公布囉？」，他也強調，是真心提出疑問，並沒有要酸人。

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網友們回應，「2024總統選票也可以校正回歸到2020」、「不就是被查到漏報的意思，至於漏報是真漏了，還是有心的，就不得而知了」、「差距太大就很嚴重了」、「武藤遊戲：就讓我蓋牌結束這回合」。也有網友覺得事態嚴重，「因為前天520、還有股市也大反彈、時間點也很巧妙、斧鑿痕斑斑！又加上疫苗採購疑雲繪聲繪影！政府的『誠信』兩個字、要倒著寫！」

指揮中心指揮官陳時中在今（22）日記者會上表示，按照正常程序就是321例本土，400例是因檢驗塞車清倉後產生結果，不過此舉動遭挨轟有蓋牌嫌疑，他則駁回，「應該是掀牌吧！把正確數目揭露出來讓大家看，怎麼會是蓋牌呢？沒有險露出來才是蓋牌，這用詞沒有很正確」

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

有媒體也在記者會上提出，外界認為「覺得校正回歸像是在做帳」等質疑。陳時中說明，「這帳沒辦法做」，有病人就是有病人，沒病人就是沒病人，他還是要強調「對我們而言每個數字代表每個病人」，而每個病人又代表著醫療資源怎麼使用，所以這不僅是一個數字，「這不是新台幣，這是人」。

 
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