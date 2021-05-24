網傳「染病沒啥大不了」！　林靜儀傻眼附3圖：吃飽太閒

▲本土疫情持續升溫，民眾到大賣場都必須戴上口罩。（圖／記者陳煥丞攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

台灣本土疫情升溫，不少假資訊也在網路瘋傳，醫師吳欣岱和林靜儀都在臉書貼出近日出現的假資訊，提醒民眾注意消息來源，仔細查證，以免被假資訊蒙騙而放鬆警惕。吳欣岱更明確點出，「資訊戰又開始了」，要大家多加小心。



吳欣岱在臉書發文表示，現在在各大封閉群組流傳「染疫也沒什麼大不了的」、「得武漢肺炎跟流感差不多」的訊息，試圖鬆懈台灣人的警戒心，但事實上，「新冠肺炎的住院中死亡率是季節性流感的三倍。」

吳欣岱進一步解釋，平常一個流感重症新聞出現後，路上戴口罩及打疫苗的人都會變多，「請把這樣的警戒心在對武漢肺炎的防疫上拉高三倍。」她也提醒大家，在家防疫也要注意均衡飲食和保持運動習慣，「因為同一份研究指出感染武漢肺炎的患者和流感相較之下肥胖、血脂肪異常和糖尿病的比率也較高。」

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▲吳欣岱認為資訊戰再開打。（圖／翻攝自FB／吳欣岱）

林靜儀也在臉書貼出指揮中心駁斥的三個假消息，內容包括「網傳醫院把患者遺體丟棄在河中」、「網傳疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒指揮中心」、「網傳醫生訊息外流，數據準備作假」。她表示，絕對不會認為這是國內有人吃飽太閒做的，「至於哪個國家總是巴不得台灣混亂，故意造成人心恐慌和對於防疫訊息的不信任，我相信多數台灣人都清楚。」

林靜儀也呼籲大家多注意一下常傳假資訊的親友，「老是轉這種東西給你的親友，請幫他們注意一下他們的朋友是不是有怪怪的資訊來源。是一個要擔心長輩交到壞朋友的年代啊⋯⋯」。



▲林靜儀貼出網傳假訊息。（圖／翻攝自FB／林靜儀）