網猛酸校正回歸！林靜儀曝「多400確診真相」：各縣市漏登

▲今宣布「400例校正回歸」。（圖／指揮中心提供）

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心22日公布新增本土確診案例321例，加上400例本土個案為校正回歸上週累積案例，共計721例，針對「校正回歸」一事，許多人聽得霧煞煞，前立委、婦產科醫師林靜儀解釋，「各縣市清點書面資料發現從5/15到5/20漏登入400筆確診（資料上傳系統的關係）」。

針對許多人都疑惑的「校正回歸」，林靜儀醫師稍早在臉書發文，各縣市清點書面資料，發現從5月15日到5月20日漏登入400筆確診，資料上傳系統的關係，因此前幾天的確診病例數字重新修正」，他也特地畫圖解釋，縣市政府批次上傳資料的過程中，因為地方資料不全，所以部分資料上傳失敗。

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她認為，「縣市政府回頭比對上傳數字，和書面資料的差異，是正確動作」，但是這樣修正數字的舉動，卻被外界質疑是蓋牌，「我真是難以理解各位的邏輯」。

指揮中心指揮官陳時中在今（22）日記者會上表示，按照正常程序就是321例本土，400例是因檢驗塞車清倉後產生結果，不過此舉動遭挨轟有蓋牌嫌疑，他則駁回，「應該是掀牌吧！把正確數目揭露出來讓大家看，怎麼會是蓋牌呢？沒有險露出來才是蓋牌，這用詞沒有很正確」。

有媒體也在記者會上提出，外界認為「覺得校正回歸像是在做帳」等質疑。陳時中說明，「這帳沒辦法做」，有病人就是有病人，沒病人就是沒病人，他還是要強調「對我們而言每個數字代表每個病人」，而每個病人又代表著醫療資源怎麼使用，所以這不僅是一個數字，「這不是新台幣，這是人」。

