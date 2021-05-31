「闖紅燈車」突衝出！貨車慘撞上翻覆噴路旁　騎士嚇傻急跳車逃命

記者白珈陽、陳羿妏／台中報導

台中市北屯區今（31日）上午8時許發生一起驚悚車禍！事發當時一輛自小客車在同榮東路闖紅燈後打算左轉到環中路一段，同時間與直行的小貨車發生碰撞，不料，小貨車因瞬間力道過大，整輛車往右側翻，一度要撞上路邊停等紅燈的機車，所幸騎士及時跳車閃避未受傷。至於詳細車禍原因，仍待調查釐清。

▲驚悚瞬間畫面曝光。（圖／翻攝臉書「爆料公社」，下同）

警方表示，31日上午8時6分接獲報案，北屯區環中路與同榮東路口發生交通事故，經查為賴姓女子（49年次）駕駛自小客車，由環中路沿同榮東路迴轉道往敦化路方向行駛，恰好王男（87年次) 駕駛小貨車，搭載1名李姓乘客（84年次）由中清路沿環中路往同榮東路方向行駛，2車於事故地點發生碰撞後，導致小貨車向其右前側翻覆滑行，續與停等於同榮東路上的機車 （柯姓男子，57年次）及路邊圍籬護欄發生碰撞；3名駕駛酒測值皆為0，賴女自行就醫、王男及李姓乘客2人送醫救護，共3人受輕挫傷，而柯姓機車騎士未受傷

警方初步調查，賴女駕駛的小客車違反號誌，王男駕駛之小貨車、柯男騎乘之機車及現場五處圍籬尚未發現肇事因素，全案依交通事故處理程序，調閱行車記錄器及路口監視器，以還原事實，轉交通警察大隊分析研判，進一步釐清肇事原因。

此外，事發瞬間影片也隨之曝光，有網友於臉書「爆料公社」PO出事發影片，從畫面可見到，行駛在同榮東路上的自小客車並未等到號誌轉換即闖紅燈打算左轉，恰好直行環中路一段的小貨車剛好經過路口，當場撞上小客車，而小客車遭撞後移動至路旁，僅車殼受損，但小貨車卻因高速撞擊之下，整輛車不但翻覆往右側拖行，還差點撞上兩輛停等紅燈的機車，所幸騎士見狀，趕緊跳車閃避，才未釀意外。

網友看完紛紛留言表示「太可怕」、「太誇張了」、「騎士反應很快」、「還好有閃開」、「求騎士陰影面積」、「命是自己救的，反應好快」、「等紅綠燈還是要注意周圍狀況」。

▼現場狀況。（圖／民眾提供）