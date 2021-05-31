「萬用疫苗」打遍各種冠狀病毒？　人體「交叉反應抗體」有助開發

▲新型冠狀病毒與普通冠狀病毒都有的「交叉反應抗體」有助於疫苗與治療方法的研發。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國一項最新研究指出，從過去引發感冒的至少四種冠狀病毒中，發現了與新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）相同的「交叉反應抗體」，對於未來在用途更廣的疫苗研發和治療方法上帶來重大突破

據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，美國斯克里普斯研究中心（Scripps Research Institute）已將研究成果發表於科學期刊《自然通訊》（Nature Communications）。此項研究調查旨在了解，人類在面對至少四種引發普通感冒的冠狀病毒後，免疫系統對新型冠狀病毒會有何反應。

研究團隊利用電子顯微鏡檢查、比對感冒病患及新冠肺炎病患血液樣本，發現其中都存在一種「交叉反應抗體」，此種抗體多依附於病毒刺突蛋白（spike protein），且可以中和病毒，而後更進一步發現，該抗體也對嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒（SARS-CoV-1）有反應。

斯克里普斯研究中心免疫與微生物學研究員、研究報告主筆安卓比（Raiees Andrabi）表示，「交叉反應抗體」可能是由「記憶Ｂ細胞」（memory B cell）產生，過去曾對抗普通感冒病毒，而在新型冠狀病毒進入人體後重新觸發。記憶Ｂ細胞是免疫系統的重要成員，功能是透過記住曾進入過人體的病毒來發揮作用。

該研究的發現具有重大意義，將有助於尋找一種疫苗或抗體治療，對大多數或所有冠狀病毒都有效用。研究作者之一的柏頓（Dennis Burton）說明，另一種致命的冠狀病毒可能在未來出現，「交叉反應抗體」的發現，能讓我們做好對抗病毒的準備。