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快訊／新北疫苗接種率遭酸　衛生局曝光最新進度「今天會施打完畢」

記者楊蕓／新北報導

41萬劑AZ疫苗27日起分配至各縣市，新北市分配到1.8萬劑，28日起開始施打，卻遭綠營諷刺施打率六都最低，對此，新北市衛生局強調，目前已經施打超過1萬劑，這一批獲配的1.8萬劑，今天會打完。

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，5月28日起陸續開打。（圖／記者李毓康攝）  

「新北市並沒有在週日停止施打疫苗。」新北副市長劉和然說明，雙北疫情嚴峻，施打者、被施打者都是醫護同仁，他們並不是只有施打疫苗這個工作，還要照顧病人、因應確診者疫調、轉院等，工作非常多，他強調，此次1.8萬劑疫苗施打授權給各醫院安排，「今天一定會施打完畢」。

至於第二批疫苗，中央分配給新北3.9萬劑，劉和然表示，第二批疫苗一樣是三類人員優先施打，但仍希望中央儘快拿到疫苗，「不僅是這三類，還要讓全民可以盡快施打。」

針對綠營批評新北施打速度慢，六都施打率最低，劉和然表示，很多數字都是錯誤的，這時候的口水已傷害到第一線醫護同仁的情感，「大家都認真在工作，抽空去施打疫苗，今天1.8萬劑會全施打完畢，未來的3.9萬劑也會盡快施打。」

衛生局進一步說明，新北市這一次是以前線作戰照顧病患的醫護人員為優先施打，疫苗分到各院所，各院已經根據每個醫院不同的狀況，及人員調度，分配好施打的時間，安排施打。即便假日，衛生所也依各公會列冊醫護人員，安排施打疫苗，沒有休息，目標就是要給第一線醫護人員安全的保護，對抗唯一的敵人「病毒」。

衛生局強調，新北市目前已經施打超過1萬劑，這一批獲配的1.8萬劑，今天會打完。第二、第三類的警消，也都在接種的範圍內，中央第二批疫苗下來，會以最快的速度施打完畢。

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