快訊／新北疫苗接種率遭酸　衛生局曝光最新進度「今天會施打完畢」

記者楊蕓／新北報導

41萬劑AZ疫苗27日起分配至各縣市，新北市分配到1.8萬劑，28日起開始施打，卻遭綠營諷刺施打率六都最低，對此，新北市衛生局強調，目前已經施打超過1萬劑，這一批獲配的1.8萬劑，今天會打完。

▲日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，5月28日起陸續開打。（圖／記者李毓康攝）

「新北市並沒有在週日停止施打疫苗。」新北副市長劉和然說明，雙北疫情嚴峻，施打者、被施打者都是醫護同仁，他們並不是只有施打疫苗這個工作，還要照顧病人、因應確診者疫調、轉院等，工作非常多，他強調，此次1.8萬劑疫苗施打授權給各醫院安排，「今天一定會施打完畢」。

至於第二批疫苗，中央分配給新北3.9萬劑，劉和然表示，第二批疫苗一樣是三類人員優先施打，但仍希望中央儘快拿到疫苗，「不僅是這三類，還要讓全民可以盡快施打。」

針對綠營批評新北施打速度慢，六都施打率最低，劉和然表示，很多數字都是錯誤的，這時候的口水已傷害到第一線醫護同仁的情感，「大家都認真在工作，抽空去施打疫苗，今天1.8萬劑會全施打完畢，未來的3.9萬劑也會盡快施打。」

衛生局進一步說明，新北市這一次是以前線作戰照顧病患的醫護人員為優先施打，疫苗分到各院所，各院已經根據每個醫院不同的狀況，及人員調度，分配好施打的時間，安排施打。即便假日，衛生所也依各公會列冊醫護人員，安排施打疫苗，沒有休息，目標就是要給第一線醫護人員安全的保護，對抗唯一的敵人「病毒」。

衛生局強調，新北市目前已經施打超過1萬劑，這一批獲配的1.8萬劑，今天會打完。第二、第三類的警消，也都在接種的範圍內，中央第二批疫苗下來，會以最快的速度施打完畢。