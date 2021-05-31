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中共建黨百年　延安紅色景點吹濃濃愛國風

▲▼延安紅色旅遊。（圖／記者陳政錄攝）

▲延安革命紀念館前，深著八路軍服飾的團隊。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／延安報導

中共今年適逢建黨百年，「七一」將舉行重大慶典，在總書記習近平「學習黨史」的號召下，各地紅色景點湧入大量人潮，尤其是老紅軍「革命聖地」陝西省延安市，革命紀念館、楊家嶺、棗園等景點旅客絡繹不絕，甚至不少旅行社提供「八路軍」等風潮服裝，吹起濃濃的「愛國愛黨風。」

以中共中央在延安紮根13年，主要辦事駐地「楊家嶺」舊址為例，去年全年接待旅客約53.5萬人次，今年受疫情趨緩、中共力推黨史教育，今年1到5月，已累計接待遊客42.39萬人次，全年旅客量預計翻倍成長，並有機會重回或超越2019年時，接待157萬人的情況。

▲▼延安紅色旅遊。（圖／記者陳政錄攝）

▲位於楊家嶺等地，中共領導人在延安革命時期的窯洞住所舊址，成為大陸紅色旅遊首選。

據觀察，延安寶塔山景區、棗園革命舊址、楊家嶺革命舊址、延安革命紀念館、延安文藝紀念館（魯藝舊址），以及南泥灣革命舊址和其內的八路軍炮兵學校舊址等為例，平日上班時段，也可明顯看出許多來自大陸各地的學校、機關團體、國營企業組織的旅遊團，組織前來參觀。

身著「八路軍」服裝、在延安革命紀念館參觀的王麗表示，她的團隊來自內蒙古鄂爾多斯，全團搭了5個多小時的大巴士，到陝西參觀革命舊址，認為「身為一個中國人」，有機會一定得來看看。

▲▼延安紅色旅遊。（圖／記者陳政錄攝）

▲八路軍砲兵學校舊址。

陝西省延安市，是共產黨紅軍早期革命重鎮、進入北平（北京）前的主要根據地，在中共提出黨史教育、疫情後力推內需市場、旅遊復甦下，湧入大量遊客。

1935年中共中央進入延安後，毛澤東等共產黨領導人在此指揮抗日和所謂的「解放戰爭」，創辦中國人民抗日軍政大、魯迅藝術學院。以楊家嶺舊址為例，1938年11月至1947年3月，中共中央機關在此居住，召開七大和延安文藝座談會，展開「文藝整風運動」等。

此外，中共當時還於延安城東南45公里處的南泥灣，實施大規模屯墾，墾區面積100多平方公里，喊出「自己動手，豐衣足食」的口號，並成立八路軍炮兵學校、中央管理局幹部休養所等。

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▼中共曾於南泥灣發動大規模屯墾，並鼓勵知青下鄉。

▲▼延安紅色旅遊。（圖／記者陳政錄攝）

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