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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／「千里黃河一壺收」超震撼　壺口瀑布水變清了！

記者陳政錄／延安報導

疫情期間不便出門，《ETtoday新聞雲》特派員帶您看位於陝北的「壺口瀑布」，近距離感受「千里黃河一壺收」盛況。解說員表示，壺口瀑布是中國大陸第二大瀑布，也是世界最大的金黃色瀑布，且近年隨上游「退耕還林」、生態整治，黃河水也慢慢變得更清澈了，不像過往「一杯水、半杯土」。

▲▼黃河壺口瀑布。（圖／記者陳政錄攝）

▲黃河壺口瀑布。（圖／記者陳政錄攝，下同）

壺口瀑布位於秦晉（陝西、山西）峽谷上，西臨大陸陜西省延安市宜川縣，東瀕山西省臨汾市吉縣，記者日前到訪的，是陝西省一側的壺口瀑布旅遊區。

由於每到冬季，黃河面結冰形成冰凌，春季氣候回暖時產生凌汛，侵蝕兩邊河道，因此難以在瀑布周邊搭建水泥護欄，所以遊客必須緊遵工作人員指示，站在鐵欄杆內，才能近距離安全欣賞超震撼美景。

▲▼黃河壺口瀑布。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼因本土疫情緩和，記者日前到訪壺口瀑布陝西一側，遊客人潮眾多。

▲▼黃河壺口瀑布。（圖／記者陳政錄攝）

「千里黃河一壺收」，來自於奔騰咆哮的黃河水一路呼嘯至秦晉峽谷時，河面由400多公尺驟然收縮為50公尺左右，全部傾瀉於落差近30米的石槽中，因其形似茶壺注水，所以得名壺口瀑布。

值得注意的是，由於壺口瀑布是在軟硬相間、微向上游傾斜的岩層中形成，每年不間斷跌落的河水產生漩渦水流，掏蝕下部軟岩層，使上部突出的硬岩層失去支撐而崩塌，會讓瀑布向上游後退，所以壺口瀑布平均每年會後退3到4公分，也形成了地質奇觀—十里龍槽。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼黃河在壺口瀑布流入秦晉峽谷。▲▼黃河壺口瀑布。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼黃河壺口瀑布。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼黃河壺口瀑布。（圖／記者陳政錄攝）

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