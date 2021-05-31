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武漢病毒所外洩新冠病毒！　英情報圈風向改變：是有可能的

▲▼武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

▲武漢病毒研究所外洩病毒論點再次引起討論，這次成為英美等國家的調查焦點。（圖／路透）

文／中央社倫敦30日綜合外電報導

英國「星期日泰晤士報」今天報導，英國情報機關如今認為，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情源自中國武漢病毒研究所一種冠狀病毒外洩的理論是「可能的」（feasible）。

報導指出，自從16個月前中國當局首度證實武漢出現一種新的人傳人致命病毒以來，英國、美國和其他西方國家的情報機關似乎一直不考慮武漢病毒研究所可能與疫情爆發有關。

儘管武漢病毒研究所從事源於蝙蝠的冠狀病毒研究，且其中一種病毒與COVID-19病毒有密切關聯；但英國在內的西方國家情報界起初都認為，這種病毒是從實驗室外洩的可能性「微乎其微」。

北京憤怒堅稱，至今已造成350多萬人死亡、且仍在全球肆虐的COVID-19，源頭並非武漢病毒研究所。不過，隨著有科學家現身指稱，他們主張對實驗室外洩理論進行調查卻遭到施壓封口，相關爭議也如滾雪球般愈演愈烈。

「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，英國情報機關因此冒著與中國關係可能大幅緊繃的風險，正在調查COVID-19從武漢病毒研究所外洩的可能性；且消息人士透露，經過一番重新評估後，情報界如今認為這個理論是「可能的」。

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