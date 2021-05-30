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美歐施壓調查病毒起源！　中國避談「轉移焦點」批日本排放核廢水

▲▼2021年世界衛生大會（WHA）因疫情關係，採線上視訊會議方式進行。（圖／路透）

▲2021年世界衛生大會（WHA）採線上視訊會議方式進行。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾29日專電

美歐於世界衛生大會期間呼籲進一步調查2019冠狀病毒起源，中國今天將焦點轉向日本，指它欲將「核廢水」排放入海嚴重威脅全球公衛安全，日方則答辯稱作法透明符合科學。

世界衛生大會（WHA）自5月24日以視訊方式開議，今天進入第6天會議，包括突發公共衛生事件防範等議題因發言國家踴躍尚未審議完畢，但多國在會議期間表態，呼籲進一步調查新型冠狀病毒起源。

但中國代表今天發言時將焦點轉向日本，指日本欲將「核廢水」排放入海，未與周邊國家充分協商極不負責任，不僅直接危害中國等周邊國家人民切身利益，也嚴重威脅全球公衛安全，要求撤銷這項錯誤決定。

日本代表則在會上要求對中國發言提出答辯，指日方作法透明有科學依據且符合國際規定，駁斥中方所言，強調日本所採取的措施考慮到安全健康及環境。

日本政府近期決定，2年後將排放稀釋後福島核電廠含氚廢水入海，引發鄰國一片譁然。

雖然中國提出「核廢水」議題，但國際當前進一步調查病毒起源呼聲高，歐洲聯盟5月26日在WHA討論疫情防範項目時發表聲明，強調需徹底調查病毒起源及如何在人類中傳播，才能控制疫情。美國總統拜登（Joe Biden）當天也表示，已經下令情報單位調查COVID-19起源，並在90天內對他呈交報告。

由世界衛生組織召集的國際專家團隊，今年3月發表調查報告，指病毒最有可能的起源是從蝙蝠透過中間宿主傳給人類以及可能由蝙蝠直接傳給人類，並指「病毒極不可能透過實驗室事件外洩」，但外界對此有不少質疑。

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