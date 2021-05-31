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紓困預算追加4200億今闖關！　第一波補助最快6／4入帳

▲▼一張表看懂紓困4.0（圖／ETtoday）

一張表看懂紓困4.0（圖／ETtoday）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情爆發，為了加速紓困，立法院會今天（31日）預計三讀通過延長「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」到2022年6月，追加4200億至8400億元。法案通過後，行政院預計於6月3日通過特別預算，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。

民進黨立院黨團日前提出再追加預算修正動議，將所需預算上限增至8400億元，民眾黨、時代力量黨團均表支持；國民黨團主張由副總統賴清德接任中央流行疫情指揮官等附帶決議則被保留，恐將上演表決戰。

根據國發會日前公布的紓困方案，以去年的基礎，對於中低收入戶每個月會加碼1500元，3個月4500元。完全沒有保險、相關急難紓困的，是1萬到3萬的額度。無一定雇主的自營工作者，每個月發給1萬元的補助金，3個月總共3萬

農漁民的部分是1萬元紓困金，若是甲級漁工有參與職業工會，就跟職業工會是一樣，每個月1萬、3個月總共3萬。另外，包括交通部轄下的導遊、領隊、計程車、遊覽車司機，每個月1萬、3個月總共3萬

針對產業影響部分，這次雖然製造業沒有很大影響，幾乎集中在內需型的消費服務業，會從寬、從優認定，企業對員工的部分，給予40%的薪資補貼，以2萬做為上限做補助，這2個月會盡快發放。

除了預算部分，還有非預算協助的貸款部分。經濟部的相關措施，如紓困貸款、延長貸款、利息補貼等，會持續做到年底。特別針對央行對中小企業的貸款部分，去年總共額度是3000億，現在再加碼1000億，總共是4000億額度

另外勞工紓困貸款部分，上一次要支持的是50萬人，現在再加碼50萬人，大概有90幾萬的人受惠，今天再度提撥，額度上是500億，可以讓50萬名勞工申請，每個人是10萬元

稅負部分，小規模營業的很多都停掉，原來用認定課徵的基本上就不課。除此之外，有些受衝擊的產業，在繳稅期間是否可以延緩，行政院也裁示財政部評估延緩或分期繳納，讓企業保有現金流能度過難關。會陸續把這些資訊整理好跟外界說明。

在家庭防疫補貼部分，每位孩童加發放1萬元，資格為國小（含）以下孩童（約245萬人）以及國、高中特教生（約5萬人） ，若家中有2名學童可領2份補貼，估250萬人受惠。此外，在三級疫情管制期結束前出生的新生兒也可以領取。

針對紓困流程與時間，只要去年已符資格已有填過申請資料的人，無需再經申請程序；新申請者部分，行政院也要求做好線上申請和後端資格審查的設計，降低臨櫃申請人流及接觸，也減低行政負擔。

除了1萬元的家庭防疫補貼外，其他紓困措施凡符合資格且既有帳戶者，原則上第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。

孩童家庭防疫補貼因屬全新的方案，且涉及約250萬人，需較多的準備時間，也基於分流的考量，在6月15日停課期結束後才開始發放。

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