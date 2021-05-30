1萬元家庭防疫補貼領得到？　資格看這！共250人受惠

▲行政院拍板發放給每位孩童1萬元的家庭防疫補貼，資格為國小（含）以及國、高中特教生。

記者徐政璿／台北報導

行政院30日拍板發放給每位孩童1萬元的家庭防疫補貼，資格為國小（含）以下孩童（約245萬人）以及國、高中特教生（約5萬人） ，若家中有2名學童可領2份補貼，估250萬人受惠。此外，在三級疫情管制期結束前出生的新生兒也可以領取。立法院則預計在31日通過8400億的紓困條例經費。

針對紓困流程與時間，只要去年已符資格已有填過申請資料的人，無需再經申請程序；新申請者部分，行政院也要求做好線上申請和後端資格審查的設計，降低臨櫃申請人流及接觸，也減低行政負擔。

除了1萬元的家庭防疫補貼外，其他紓困措施凡符合資格且既有帳戶者，原則皆自6月4日（星期五）統一開始發放或受理。

孩童家庭防疫補貼因屬全新的方案，且涉及約250萬人，需較多的準備時間，也基於分流的考量，在6月15日停課期結束後才開始發放。

由於這波疫情擴及層面甚廣，本次針對自營工作者的紓困，無論是已投保或未投保的民眾，行政院也請衛福部和勞動部根據去年資料做好匯入帳戶和通知的準備作業，並就新增的申請對象，簡化審查流程、增加線上申請服務，以降低臨櫃申請的人流。

立法院會31日預計三讀通過延長「新冠肺炎紓困特別條例」到2022年6月，追加2,100億至6,300億元。