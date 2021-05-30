　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1萬元家庭防疫補貼領得到？　資格看這！共250人受惠

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院拍板發放給每位孩童1萬元的家庭防疫補貼，資格為國小（含）以及國、高中特教生。

記者徐政璿／台北報導

行政院30日拍板發放給每位孩童1萬元的家庭防疫補貼，資格為國小（含）以下孩童（約245萬人）以及國、高中特教生（約5萬人） ，若家中有2名學童可領2份補貼，估250萬人受惠。此外，在三級疫情管制期結束前出生的新生兒也可以領取。立法院則預計在31日通過8400億的紓困條例經費。

針對紓困流程與時間，只要去年已符資格已有填過申請資料的人，無需再經申請程序；新申請者部分，行政院也要求做好線上申請和後端資格審查的設計，降低臨櫃申請人流及接觸，也減低行政負擔。

除了1萬元的家庭防疫補貼外，其他紓困措施凡符合資格且既有帳戶者，原則皆自6月4日（星期五）統一開始發放或受理。

孩童家庭防疫補貼因屬全新的方案，且涉及約250萬人，需較多的準備時間，也基於分流的考量，在6月15日停課期結束後才開始發放。

由於這波疫情擴及層面甚廣，本次針對自營工作者的紓困，無論是已投保或未投保的民眾，行政院也請衛福部和勞動部根據去年資料做好匯入帳戶和通知的準備作業，並就新增的申請對象，簡化審查流程、增加線上申請服務，以降低臨櫃申請的人流。

立法院會31日預計三讀通過延長「新冠肺炎紓困特別條例」到2022年6月，追加2,100億至6,300億元。

ET快訊
快訊／首例新北消防確診！　急送31消防員送篩檢
水庫進補！增水量夠全台用2天　新竹有望「不限水」
快訊／吳崢臉書貼「雨中裸身照」　隔離7天終於能回家了
打疫苗爆群聚！民眾排隊憂「反成破口」　柯文哲這樣說
中央刁難買疫苗？　總統府3點回應！
國產疫苗拚「二期完成」EUA開打　前台大醫：只有中國和俄羅斯
驚悚畫面曝！17歲少年開車遇暴雨　打水漂失控撞牆慘死
不只簽約採購高端疫苗　指揮中心說話了！
一周天氣出爐！　後面颱風、鋒面接力「大水彈灌全台」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他曝陳時中沒做好「這三件事」：把好好的台灣搞到現在這樣子

1萬元家庭防疫補貼領得到？　資格看這！共250人受惠

快訊／吳崢臉書貼「雨中裸身照」興奮吶喊　隔離7天終於能回家了

打疫苗爆群聚！民眾排隊憂「反成破口」　柯文哲：有保持間距就好

總統府3點回應侯友宜曝疫苗進口唯一立場：沒有刁難的問題！

快訊／高嘉瑜：政府高層應清查是否持有高端股票　停止各種陰謀論

中央卡郭台銘？　柯建銘佩服他「關公」精神！反批在野政治算計

澎湖零確診恐破功！中央不甩「離島硬篩」　賴峰偉急求藍營立委

江啟臣向中央提4大呼籲：紓困發現金、分配地方政府更多執行權限

台北馬偕爆發院內感染？　柯文哲闢謠：是擴增專責病房

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

為病床槓中央！怒斥石崇良鬼扯　柯：敢講那種幹話我病歷砸過去

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

全台疫情惡化24人「死後才確診」　醫師：快樂缺氧易錯失救治時機

他曝陳時中沒做好「這三件事」：把好好的台灣搞到現在這樣子

1萬元家庭防疫補貼領得到？　資格看這！共250人受惠

快訊／吳崢臉書貼「雨中裸身照」興奮吶喊　隔離7天終於能回家了

打疫苗爆群聚！民眾排隊憂「反成破口」　柯文哲：有保持間距就好

總統府3點回應侯友宜曝疫苗進口唯一立場：沒有刁難的問題！

快訊／高嘉瑜：政府高層應清查是否持有高端股票　停止各種陰謀論

中央卡郭台銘？　柯建銘佩服他「關公」精神！反批在野政治算計

澎湖零確診恐破功！中央不甩「離島硬篩」　賴峰偉急求藍營立委

江啟臣向中央提4大呼籲：紓困發現金、分配地方政府更多執行權限

台北馬偕爆發院內感染？　柯文哲闢謠：是擴增專責病房

他曝陳時中沒做好「這三件事」：把好好的台灣搞到現在這樣子

《她很漂亮》6年翻拍日版！4選角公開「赤楚衛二=始源」人設神秘

快訊／首例新北消防救護員檢測確診　「31隊員送篩檢」緊急消毒

快訊／澎湖疑染疫婦同棟3人採檢出爐　華信班機機匡列9人返台

1萬元家庭防疫補貼領得到？　資格看這！共250人受惠

認愛2年多！　何超蓮曝竇驍「私下個性」…甜喊：交往2周就認定他

房東想漲房租！她拍片揭「超真實屋況」曝3點超NG　萬人挺爆

41歲連靜雯宅家養出水煮蛋肌！　「線上瑜伽」學員名額爆滿

EPS都負的！高端疫苗1年半「狂漲13倍」　總市值破825億元

機車「煞車卡卡有異音」解法全公開！卡鉗分解活塞清潔這樣做

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌：國小以下1萬元補貼　6／15發放

北市四級兵推曝光！全面停班、台鐵過站不停

接到「科技業大老」電話！柯文哲進行四級警戒兵推

四級警戒「在家也要戴口罩」　指揮中心規定曝光！

快訊／郭台銘證實：空運500萬劑BNT疫苗

「柯氏語錄」狂噴23天！柯文哲防疫槓中央

四級警戒「在家也要戴口罩」　官員曝升級可能性

快訊／蘇貞昌：三級管制結束前新生兒皆可領1萬

快訊／新北增126例「新莊最多」　各區確診數分佈曝光！

北市「確診居住地」分佈圖曝光！

快訊／新北足跡38％在傳統市場　侯友宜：做不到防疫就停業

購500萬劑BNT疫苗　郭台銘7點霸氣聲明

快訊／進入四級警戒？柯文哲：北市目前沒有要進入封城危機

96歲阿嬤血氧掉到70　不打疫苗原因有洋蔥

更多熱門

相關新聞

柯P喊餐飲業撐不過三個月　業者籲：紓困比照新加坡、減稅最實際

柯P喊餐飲業撐不過三個月　業者籲：紓困比照新加坡、減稅最實際

台北市長柯文哲今（29）日表示，因疫情自主封城衝擊，餐飲產業撐不過三個月，多家大型連鎖餐飲業者同聲表示，紓困建議政府能有更長遠的規劃，不能讓業者在病死或餓死二選一，紓困方案應比照新加坡規模，以穩定企業、勞工生計，並給予實質減稅，才是直接、快速、讓企業有感的辦法。

紓困不如買疫苗！柯文哲太誠實嚇呆鄉民

紓困不如買疫苗！柯文哲太誠實嚇呆鄉民

台中科技男群聚風暴擴大！2廠停工330人快篩

台中科技男群聚風暴擴大！2廠停工330人快篩

台南弱勢津貼最快於6月3日撥款

台南弱勢津貼最快於6月3日撥款

祭3箭紓困台南觀光產業

祭3箭紓困台南觀光產業

關鍵字：

1萬一萬家庭紓困

讀者迴響

熱門新聞

台商岳母確診延誤送醫5小時亡　嘆：台灣醫療不堪一擊

快訊／今日增10死「本土226＋校正回歸89」

快訊／蘇貞昌：國小以下1萬元補貼　6／15發放

北市四級兵推曝光！全面停班、台鐵過站不停

接到「科技業大老」電話！柯文哲進行四級警戒兵推

可望見曙光時間曝　醫：台灣這波守得很棒

「快樂缺氧」來不及救！醫曝2招自救

余苑綺僅存肺葉片有陰影　媽痛哭

華視女主播1家3口確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

士林菜市場「人潮塞爆」　竟比晚上夜市熱鬧

今確診+校正回歸「共355例本土」　新北市193例最多！

雷／這是用血換的！《火神》6大爆哭點

停課在家吵架！貓暖陪哥罰跪求情

快訊／台東男陳屍家中！同住哥哥沒發現

快訊／台中宣布「逛市場分流」！

更多

最夯影音

更多
鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」
小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面