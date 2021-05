邁阿密音樂會驚爆「無差別掃射」恐怖槍案！3人下車狂射2死20傷

記者許力方/綜合報導

美國在傳恐怖槍案!佛州邁阿密警方表示,當地時間30日有3名歹徒乘車到一處宴會廳外,下車就舉步槍、手槍朝人群「無差別掃射」,當時廳內正在舉辦音樂會,共造成2人死亡,至少20人受傷,其中1人重傷命危。

3名槍手開槍後即上車逃離現場,警方正在調查,還沒有針對嫌犯發出逮捕令。邁阿密警方指出,音樂會為表定活動,當時多名贊助人站在外面,還有警官發文寫道,「這些人是冷血殺手,對人群無差別開槍,一定要把他們通通抓起來。」

事實上,加州26日才發生一起大規模槍擊事件,造成9人死亡,兇手在案發現場自殺身亡。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.