邁阿密音樂會驚爆「無差別掃射」恐怖槍案！3人下車狂射2死20傷

記者許力方／綜合報導

美國在傳恐怖槍案！佛州邁阿密警方表示，當地時間30日有3名歹徒乘車到一處宴會廳外，下車就舉步槍、手槍朝人群「無差別掃射」，當時廳內正在舉辦音樂會，共造成2人死亡，至少20人受傷，其中1人重傷命危。

3名槍手開槍後即上車逃離現場，警方正在調查，還沒有針對嫌犯發出逮捕令。邁阿密警方指出，音樂會為表定活動，當時多名贊助人站在外面，還有警官發文寫道，「這些人是冷血殺手，對人群無差別開槍，一定要把他們通通抓起來。」

事實上，加州26日才發生一起大規模槍擊事件，造成9人死亡，兇手在案發現場自殺身亡。

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