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多倫多「餐廳禁內用360天↑」創紀錄　台商過來人經驗：咬牙忍耐

▲▼ 加拿大多倫敦一名外帶店家的員工，結束一天的營業後下班關店。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大多倫敦一名外帶店家的員工，結束一天的營業後下班。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者胡玉立多倫多29日專電

5月下旬台灣疫情恐慌蔓延，加拿大最大城多倫多則創下全球餐館禁止室內用餐最久紀錄：逾360天。經營餐館生意的多倫多台商會長徐弘益說：「許多餐飲業者已不知道撐下去意義何在？」

在接受中央社訪問同一天，徐弘益自1993年創立的「綠的小窩」餐廳大門玻璃被宵小砸破。他無奈地說，加拿大疫情迄今一年多來，他的3家店玻璃已被人砸破6次；報警也沒用，有監控攝影機也抓不到人；唯一能做的是趕緊找來「已成老友」的廠商把新玻璃裝好，繼續埋頭努力工作。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的確讓宵小更猖狂，但最令徐弘益感慨的還是一波又一波的疫情禁令，因染疫人數起伏而變化，政府下令說關就關，餐飲業者只有聽命的份，個個深受重創。

多倫多所在的安大略省，全省人口約1475萬，目前正值第三波疫情的尾聲。

由於期盼已久的疫苗終於陸續到位、逾65%成年人至少打了第一劑疫苗，12歲以上居民均可登記接種疫苗，安省染疫確診人數正急劇減少。單日新增確診病例數從4月初連續多日每天逾4000、醫療體系瀕臨崩潰，這幾天總算降至每日新增病例約1000多人。

安省等同「封省」的嚴苛「居家令」在幾度延長後，6月中旬可望有限度「解封」；非必要零售商店將准許以15%容量重新開門營業，餐館仍禁止內用，但容許設置戶外區域用餐。

走訪多倫多市區，確實可看見少部分餐館正在重整塵封已久的露天雅座區，準備迎接「解封之日」到來。

但在「綠的小窩」餐館內用和戶外區域多次開開關關後，徐弘益對這一回的重啟，決定暫時抱持觀望態度。

他表示，前兩波疫情居家令解封時，他的確期待重新開放、人客回流，但安省幾度開開關關，餐館受害慘重。

▲▼ 餐廳戶外座位區,餐廳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲安省等同「封省」的嚴苛「居家令」在幾度延長後，6月中旬可望有限度「解封」；非必要零售商店將准許以15%容量重新開門營業，餐館仍禁止內用，但容許設置戶外區域用餐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

徐弘益的餐館目前改以外賣為主，他說，餐館每開一次都要重新安排人力物力，每關一次都代表為重開花費的錢白白浪費，損失反而更重，現在的他「對重啟一事已經疲乏了，寧可等到確定開放、疫情消退了以後，再想想怎麼做」。

徐弘益還表示，第三波疫情真的影響很大，許多餐飲業者手上的錢這時候已耗盡，「不知道撐下去的意義在哪裡？」

畢竟，疫情延燒14個月，至今還能轉型撐下來做外賣生意的餐館，基本上都是以「少賠」為目標。徐弘益說，他知道有些同業乾脆直接「斷頭」倒店，等疫情完全過去，「重新再來過，還比較簡單」。

多倫多商業牌照管理局數據顯示，2020年3月23日到今年3月23日，多倫多地區餐館及酒吧主動取消經營牌照或未繳納牌照更新年費被註銷的數量為1177家，少於過去20年來平均每年1456間餐館關門停業的數量。但業界人士咸認，這只是疫情下的一種「假象」。

▲▼ 餐廳戶外座位區,餐廳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

加拿大獨立商業聯盟（CFIB）主席凱利（Dan Kelly）就表示，「疫情導致大量『殭屍企業』出現，它們實際上已經死亡、無力經營，現在只是依靠政府救助金維持。等政府補助退場時，就會看到大量餐館酒吧關店倒閉。」CFIB預測，疫情過後，加拿大全國將有3萬多家餐館酒吧永久關閉，占全數的1/3。而疫情導致每家餐館平均負債17萬加幣（約新台幣388萬元），疫情過後，很多餐館勢必難以經營。

對徐弘益來說，他與夥伴至今仍在餐飲界努力苦撐，最大的動力其實是他在去年3月加拿大疫情開始之前，與台灣老牌餐飲業者「度小月」簽下了合作開發海外品牌合約。「度小月」與「綠的小窩」已訂於8月底、9月初在安省5個城市聯手推出全新店面。

徐弘益說：「畢竟疫情結束後，大家還是要出門吃飯。這些日子熬不下去或氣餒的時候，心裡的那個目標就會支持著我們繼續撐下去。」

為因應疫情期間改以外賣為主的營業需求，徐弘益費心變通，他的餐廳設置「得來速」通道，兼顧安全衛生與效率；外賣包裝材料也費盡巧思，希望顧客拿到餐點時，也能感受到餐館用心經營品牌形象。

徐弘益還說，過去一年多來，因為餐飲無法內用只能打包外賣，包裝材料市場簡直「白熱化」；他預料未來3到5年內，「餐飲外帶」仍將是民眾日常生活重要用餐之道，現在「全世界最賺錢的行業可能是包材商」。

至於台灣正值疫情，對餐飲同業有何建議？徐弘益表示，台灣現下的處境的確很像加拿大去年疫情剛爆發那時；餐飲業朋友目前能做的事，真的就是「咬牙忍耐」。

徐弘益說，全世界都在承受COVID-19疫情共業，台灣亦然。幸運的是，疫苗已研發出來，只要加速打到疫苗，台灣應該很快就會脫離疫情苦撐期，不會像多倫多這樣，最終創下禁止餐館室內用餐最久的世界紀錄。

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