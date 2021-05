佛州槍擊案至少2死20傷！　3槍手闖演唱會無差別掃射

▲邁阿密戴德發生槍擊案,彈殼落滿地。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國佛羅里達州再爆槍擊案,美國時間周日(30日)晚間,3名槍手抵達邁阿密一間大型夜店外頭,下車後隨即朝人群掃射,造成至少20人輕重傷、2人死亡。警方現在正向大眾求助,若有任何人認得槍手長相身分,應立即通知警方。

根據CNN報導,案件發生當時剛過午夜,槍手一行人來到海厄利亞(Hialeah)的「El Mula Banquet Hall」,夜店裡頭的人正在參加演唱會,人潮眾多,音樂震天價響。槍手停妥白色轎車後隨即下車,3人分別手持突擊步槍和手槍,朝人群開槍掃射。

Pooh Shiesty was targeted in Miami Dade shoot out last night killed 2 people and injured 20-25 and escaped unharmed pic.twitter.com/LKw8A3UlMt