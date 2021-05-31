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佛州槍擊案至少2死20傷！　3槍手闖演唱會無差別掃射

▲▼邁阿密戴德發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲邁阿密戴德發生槍擊案，彈殼落滿地。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國佛羅里達州再爆槍擊案，美國時間周日（30日）晚間，3名槍手抵達邁阿密一間大型夜店外頭，下車後隨即朝人群掃射，造成至少20人輕重傷、2人死亡。警方現在正向大眾求助，若有任何人認得槍手長相身分，應立即通知警方。

根據CNN報導，案件發生當時剛過午夜，槍手一行人來到海厄利亞（Hialeah）的「El Mula Banquet Hall」，夜店裡頭的人正在參加演唱會，人潮眾多，音樂震天價響。槍手停妥白色轎車後隨即下車，3人分別手持突擊步槍和手槍，朝人群開槍掃射。

邁阿密戴德縣警察局長拉米瑞茲三世（Alfredo Ramirez III）表示，犯案結果至少20至25名受害者中彈，其中2人當場死亡，剩餘傷者已分別送往鄰近醫院，當中至少一人情況危急。

拉米瑞茲指出，當時夜店被租來做為演唱會的場所，槍手出現在此處應非隨機犯案，但詳細情況仍需進一步調查。他在推特上發文，「這3個對人群進行無差別掃射的人是冷血謀殺犯，而我們會將他們繩之以法，我對所有受害者家屬致上最深的哀悼之意。」邁阿密戴德縣警方向大眾請託，若有任何人知道有關槍手身分及去處的話，應立即連絡有關當局。

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