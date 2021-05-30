迪士尼遇見「謀殺犯」　樂園遊玩照曝！她看電視嚇傻：我們還聊天

記者吳美依／綜合外電報導

美國網友安娜（Anna Kate H）一家人前往佛州迪士尼樂園遊玩，回家後看見電視新聞播報一宗女兒殺害母親的案件，突然覺得照兇嫌和死者的照片看起來非常眼熟，趕緊翻出照片查看，這才確認度假期間果然遇過母女倆，甚至曾經聊天好一陣子。她將照片分享至TikTok，引發熱烈討論。

安娜表示，她當時年僅6歲，一家人看見吉普希（Gypsy Rose Blanchard）殺害虐待狂母親克勞迪妮（Clauddine Blanchard）時，都覺得非常眼熟，父親也立刻提問「我們不是在迪士尼看過她嗎？」，接著翻出照片查證。

安娜引述父母說法指出，全家人和那對母女在迪士尼遇見2次，但只有第2次才剛好拍下照片。他們當時正在遊樂設施旁排隊，「（克勞迪妮）向我的父母表示，吉普希病得非常嚴重，她來這裡是為了慶祝生日，想要在許願池許願」。

安娜事後根據新聞資訊推算才知道，吉普希當時已經21歲了，看起來卻年紀很小，且被母親強迫坐在輪椅上。

▲美國網友安娜表示，她小時候去迪士尼玩，遇見知名謀殺犯吉普希。（圖／翻攝TikTok@annakateeh）



據悉，克勞迪妮罹患嚴重「代理型孟喬森症候群」（Munchausen syndrome by proxy），會捏造或誇大自己正在照顧之人的病情，博取同情或注意力。她透過心理與生理虐待手段控制女兒，強迫孩子不斷接受白血病、氣喘、肌肉萎縮症以及早產導致的腦部損傷治療。

吉普希後來結識網友尼可拉斯（Nicholas Godejohn），共謀殺害克勞迪妮，死者遺體2015年6月被發現路易斯安那州的格林郡警方發現。

吉普希事後承認二級謀殺罪，被判處10年有期徒刑，現在在密蘇里州的奇利科西（Chillicothe）懲戒中心服刑，她曾向媒體透露，「我覺得我在監獄裡比和我媽住在一起更自由，因為我現在可以像正常女人一樣生活了」。至於尼可拉斯則被指控一級謀殺罪，被判處無期徒刑，不得假釋。

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