部桃新屋分院移做專責醫院　鄭文燦：守住桃園支援雙北

▲本土疫情延燒，部桃新屋分院移做專責醫院。（圖／翻攝自新屋分院臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

本土疫情延燒，桃園市衛生局長王文彥30日表示：衛福部桃園醫院新屋分院已全部清空，停止門急診的患者收治，當成專門收治確診新冠肺炎者的專責醫院，目前已收治12名確診者，整體上，新屋分院除了收治桃園市的確診者，另一半也會支援雙北跟其他醫療需求。

王文彥局長說：新屋分院本來還有一些洗腎跟呼吸治療的病床，已經都清空，目前收治12名武漢肺炎病人，3樓還可以收34間，4樓可以收23間，總共67間，67床，目前在等待中央的命令，因為它人力配置慢慢進駐，所以整個開啟的話可能有67床。

▲鄭市長強調，「守住桃園、支援雙北」是市府的基本原則。（圖／市府提供）



市長鄭文燦說明指出：醫療資源的整備是分階段的，包括負壓隔離病房、ICU病房以及專責病房。專責病房的病床會比較多，這部分桃園市會按照中央疫情指揮中心的政策，即規定的專責病房以及專責病床的管理方案，新屋分院也配合作淨空跟準備的工作，而這也是衛福部原來的北部醫療網的規劃。

鄭市長強調，「守住桃園、支援雙北」是市府的基本原則。因為桃園每天都有20幾件的確診個案量，雖然有的是跟雙北有旅遊史有關，但是近來也可能有2度傳播、3度傳播，因此市府採取即時疫調、即時採檢、即時隔離、即時消毒這4個即時原則，是桃園確保24小時內，能夠把確診個案做一個初步的管控；接著擴大採檢、擴大隔離，確保防火牆能夠大一點，所以到目前為止，桃園的確診個案都是在擴大隔離跟擴大採檢的範圍，而這個會保持一個基本的數量。

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