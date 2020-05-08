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居家隔離違反情節輕重不同卻一律重罸　桃議員禇春來摃上官員

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▲違反居家隔離情節輕重不一，卻一律重罸，桃議員禇春來摃上官員

▲居家隔離違反情節輕重不同卻一律重罸，桃議員禇春來摃上衛生局長王文彥。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

居家隔離，接觸1人和1000人，加罸都一樣？桃園市議員褚春來8日在市政總質詢指出，居家隔離擅自離開，依法要罰10萬元，但一民眾因疏失接觸一個人，就被加罰15萬元，禇在議事堂揚言對衛生局長王文彥提告瀆職，王文彥強硬回應「我問心無愧」，裁罰於法有據，拒認執法有疏失。市長鄭文燦表示，如個案有爭議，可以申訴或行政救濟。

▲違反居家隔離情節輕重不一，卻一律重罸，桃議員禇春來摃上官員

▲褚春來提出桃園市裁罰總金額高達1619萬元。（圖／翻攝自網路）

不過，王文彥對於質詢的禇春來議員「強硬態度」，看在主持會議的副議長李曉鐘眼裡，也在禇結束質詢時於議堂婉轉表示「請局長多尊重議員」。褚春來不滿指出，衛生局裁罰基準不明確，質疑裁量怠惰及濫權，桃園市確診病例比新北市及台北市都少，在裁罰案件上，桃園市在六都也低於新北及台北，但桃園市裁罰總金額高達1619萬元，是新北市782萬元的兩倍，也是台北市299萬元的5倍。

▲違反居家隔離情節輕重不一，卻一律重罸，桃議員禇春來摃上官員

▲▼針對衛生局裁罰相關自治條例是否要送市議會審查，褚、王兩人掀起另一波論戰。（圖／翻攝自網路）

▲違反居家隔離情節輕重不一，卻一律重罸，桃議員禇春來摃上官員

褚春來說，居家隔離擅自離開，原本只要罰10萬元，但就因僅僅接觸一個人，就要被加罰15萬元，總共重罰25萬元，公務人員執法並不一定對，他越說越氣，在議事堂揚言對衛生局長王文彥提告瀆職。

褚春來進一步指出，明明重罰於法無據，民眾無知被罰，已涉侵害人民權利，桃園市全國裁罰最重，沒有苦民所苦體恤百姓賺錢辛苦，重罰民眾25萬元，難道防疫工作有做得比別人好嗎？請衛生局長不要硬拗，承認自己有疏失。

王文彥拒絕承認有疏失，他說「我問心無愧」，而且裁罰於法有據。針對衛生局裁罰相關自治條例是否要送市議會審查，又掀起另一波論戰，法務局長周春櫻認為，所有自治條例都要送議會，但衛福部已訂定標準，依個案裁罰，民眾可循行政救濟。

「公務人員明顯有疏失」，褚春來表示，依照地方制度法規定，桃園市衛生局自治條例相關裁罰原則並未送議會審查，「權利大過於立法院」，他認為重罰民眾於法無據，剝奪人民權利，簡直就是自由心證。

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