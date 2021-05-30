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許常德批教部「半吊子網路教學」　教團駁：不然要學生留級？

▲▼新北市停課不停學實施第二日，一早板橋區江翠國小老師便到電腦教室中，對全班同學進行線上數學課教學。平時熱鬧的教室，現在只剩老師一人孤單的堅守教學崗位。（圖／記者湯興漢攝）

▲許常德批教育部跟不上社會脈動，真的該受到嚴厲譴責。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

歌詞創作人許常德收到一封全職媽媽的信提到「線上教學效率不彰」、「健康才是最重要的」等，許則批教育部嚴重失職，更將該問題和自己的回應貼到教育部、台北市市長柯文哲、新北市市長侯友宜、台中市市長盧秀燕和高雄市市長陳其邁臉書下，希望他們可以幫忙解惑。不過，教育團體不這麼認爲表示，學習是一直在往前，現在不進行線上課程難道要停擺？大家能接受留級一年？

這位媽媽說，有一些孩子根本沒按照時間在上線，還有掛在線上的學生不在座位聽課，每天線上教學，除看影片，還有線上作業，再加紙本作業，對孩子視力是一大負擔，對家長而言，更是大考驗，健康才是最重要的，什麼學習會落後，那些比起健康生命來說真的有很重要嗎？最後說「學習是一輩子的事，少念這一兩個月真的沒有什麼，是不是？」

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▲▼新北市停課不停學實施第二日，部分教師被要求居家遠距教學，不必到校以達分流避免群聚。一名江翠國小老師，在家與學生遠距互動，完成體育課教學。（圖／記者湯興漢攝）

▲彭淑燕認為，未來甚至還會有很多類似事情發生，不現在做線上教學要何時做？（圖／記者湯興漢攝）

許常德回應，教育部嚴重失職，完全沒意識到他們也需要成立一個指揮中心，給予全台老師一個方向和問題彙整，教育部應帶領老師讓學機會教育，推出持續且深度防疫課程，讓學生發揮新一代知識份子的責任，體悟這次停課可以身兼重要任務，比如帶動大家在家中的防疫執行與指揮，成為家中的衛生股長與衛生署的駐家小隊長，若有狀況怎麼處理，而不是忙著半吊子的網路教學，如此跟不上社會脈動的教育部，真的該受到嚴厲譴責。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，收到很多家長跳腳反映都能理解，疫情現在看不到盡頭，人生又必須一直往前走，當全世界都在做時，學習不可能因此停擺，確實政策臨時宣布，但那是疫情也沒跟大家商量說來就來，未來甚至還會有很多類似事情發生，不現在做線上教學要何時做？不可能只在家休息就好，因爲沒有永遠準備好的事，台灣首次採遠距課程，或許不成熟，就是要上線才知道問題在哪？教育主管機關再去接納人民聲音並做出調整。

▲▼新北市停課不停學實施第二日，一早板橋區江翠國小老師便到電腦教室中，對全班同學進行線上數學課教學。平時熱鬧的教室，現在只剩老師一人孤單的堅守教學崗位。（圖／記者湯興漢攝）

▲林松宏說，雙北去年開始部署，線上教學建置完備，現在反而擔心師生在線上太久。（圖／記者湯興漢攝）

彭淑燕強調，現況線上教學是很好的開始，所有相關人的都要開始去想，怎麼改善師生在學習上的落差，比如未來還是要有簡單具體評量，看孩子到底學會了什麼東西？學習力有無增加？是否達到該年紀該學到的指標等。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉認為，做好防疫這件事是全民都具備的基本能力，孩子不用教都懂該如何落實，不能否認線上教學功能性跟實體課程無法比，若全面停課不用線上學習，除非台灣能接受全體學生像某國家全部留級一年。許麗吉認為，疫情下兩權相害取其輕，很多狀況都要各退一步，並盡力去做，何況有一群孩子在家認真學習，大家互相包容，家長別給孩子跟教育太大壓力，應多給老師一點信任。

新北市教育人員產業工會理事長林松宏說，不管如何防疫優先，全國親師生要理解，教育體制配合國家政策，此時就是要避免師生到校群聚，阻斷疫情擴散，停課不停學政策，雙北去年開始部署，建置相當完備，反而擔心師生在線上太久，應培養孩子自學空間，不用整天被手機、電腦綁住，親師更要合作、彼此理解，或許全國資源不可能全部到位，但這時老師落實關懷學生就變得重要。

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