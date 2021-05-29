　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

整天盯螢幕上課受不了！教育部建議「每節20至25分鐘」為原則

▲▼新北市停課不停學實施第二日，一早板橋區江翠國小老師便到電腦教室中，對全班同學進行線上數學課教學。平時熱鬧的教室，現在只剩老師一人孤單的堅守教學崗位。（圖／記者湯興漢攝）

▲教團憂師生長時間盯著螢幕會影響視力。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

全國高中以下學校的遠距學習將一路持續到6月14日，日前教團認為，學生一天7節課，連體育課都盯著螢幕，長時間可能會影響孩童視力，呼籲教育部，應降低長期使用3C產品。教育部昨天發函給各級學校，考量學生學習效果及身心發展，建議學校實施線上教學時間，以占每節課二分之一為原則（約20至25分鐘）。

教育部說明，學校為因應疫情停止到校上課期間，教師得視學生年齡階段，以同步、非同步預錄影片、線上學習資源、公視徵用頻道、通訊軟體進行課程作業指導等多元方式，均可視為教師進行課程教學之工作內容。而為因應疫情國民中小學實施線上教學，應考量學生學習效果及視力影響，已建議相關實施方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼整天盯螢幕上課受不了！教育部建議「每節課20至25分鐘」為原則。（圖／教育部提供）

▲▼教育部建議線上教學「每節課20至25分鐘」為原則。（圖／教育部提供）

▲▼整天盯螢幕上課受不了！教育部建議「每節課20至25分鐘」為原則。（圖／教育部提供）

教育部進一步指出，依據十二年國民基本教育課程網要規定，每節上課時間國小為40分鐘、國中為5分鐘，課程安排應依前開時間實施，惟學校可適當延長下課時間，使師生能有合適之休息。考量學生學習效果及身心發展，建議學校實施線上教學時間，以占每節課二分之一為原則（約20至25分鐘），教師仍可依學生學習年段及學習狀況，適度縮減線上教學時間。其餘時間可採延伸紙本閱讀、習作或作業撰寫、分組討論、口語發表、口說測驗、觀看電視教學節目，等多元學習方式進行。

教育部表示，也可請學生在課堂上適時作護眼操及伸展操，讓眼睛及身心獲得適度舒緩，另有關同步、非同步或混成教學等3種線上教學模式，可由老師依據班级學生課堂反應及需求,彈性調整使用方式及比率。

ET快訊
疫情下最可靠背影！陸軍化學兵全台大清消　臉上壓出「驕傲印記」
抗疫名醫建議馬上封城　侯友宜：升級「全區防禦」29區
教室12分嘿咻影片瘋傳！　監視器神奇流出
疫情有控制住！　柯文哲兵推四級警戒外也研議「撲滅戰」
請3天爽休9天！　一張圖秒懂「2022年8個連假怎麼放」
快訊／新北今啟動7升級警戒區　禁聚會、高密度巡邏、嚴抓不戴口

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中市17500劑AZ醫護警消優先開打　感謝市長「做堅強後盾」

整天盯螢幕上課受不了！教育部建議「每節20至25分鐘」為原則

救星來了！全國最速機械手臂核酸檢測儀　1天能驗2000人檢體

請3天爽休9天！2022年好想出國「8個連假該怎放」一張圖秒懂

大專校院生染疫破百！校園確診再增27例「全台累計256人」

「金南郵局窗口人員」確診！中華郵政累計9人染疫　2郵差中鏢

快訊／桃園跟進四級兵推？　鄭文燦回應了：會儘速做出一個範本

為防疫奉獻　台南鳳凰扶輪社捐贈安南醫院2千醫療用防護面罩

送餐到隔離戶收到「已消毒」現金！外送員憂心染疫　公司說話了

5招把興趣進化成理想收入「熱情不是空降的天賦」

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

台語怒轟中央「阿達馬孔固力」　柯文哲：不可能有幾百張空床

柯震東深夜直播曝「曾想娶蕭亞軒」　認「最愛李毓芬」：是我還不夠好！

勞工可貸10萬元！紓困4.0懶人包　蘇貞昌：若修法順利，最快6/4實施

中市17500劑AZ醫護警消優先開打　感謝市長「做堅強後盾」

整天盯螢幕上課受不了！教育部建議「每節20至25分鐘」為原則

救星來了！全國最速機械手臂核酸檢測儀　1天能驗2000人檢體

請3天爽休9天！2022年好想出國「8個連假該怎放」一張圖秒懂

大專校院生染疫破百！校園確診再增27例「全台累計256人」

「金南郵局窗口人員」確診！中華郵政累計9人染疫　2郵差中鏢

快訊／桃園跟進四級兵推？　鄭文燦回應了：會儘速做出一個範本

為防疫奉獻　台南鳳凰扶輪社捐贈安南醫院2千醫療用防護面罩

送餐到隔離戶收到「已消毒」現金！外送員憂心染疫　公司說話了

5招把興趣進化成理想收入「熱情不是空降的天賦」

疫情下最可靠的背影！陸軍化學兵全台大清消　臉上壓出「驕傲印記」

高苑4劍客穀保游擊參戰　中職選秀高中生仍有看頭

無明火住宅太耗電？她憂「電熱水器」害電費爆表　過來人狂推熱泵

中市17500劑AZ醫護警消優先開打　感謝市長「做堅強後盾」

吳宗憲前世「三世猴精」全場大笑！　他傻眼：以為是青樓女子

桃園防疫新政策　提高加發防疫車隊津貼為5000元

學校停課核銷仍實體流程　王婉諭：主計、會計該數位轉型

新北婦與夫口角駕車離家 深夜臨停躺車內巡警勸說解心結

防疫公車成老鼠屎！民眾直擊「運將無罩上下車」　嘉縣府氣喊要辦

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺連線鼠薯圓夢尖叫

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

快樂缺氧來不及呼救　 2招可自救

陳時中遭爆是「放寬3+11」關鍵人物　陳宗彥根本沒出席會議

于美人心疼怒PO「急診室今晚慘狀」

「梅雨鋒」進喔！　今起5天雷雨攻擊全台

遭陳時中爆是3＋11會議主持人　陳宗彥回應了

輕症灌爆醫院！網：慈濟靜思堂隔離　鄉民：聰明耶

「遠距教吹笛」正妹老師現身了　大方透露感情現況

註記萬華史害他不能看醫生　近距離接觸陽性者

佛光山要捐50萬劑疫苗！會長證實了

神人「20年沒吹冷氣」電費帳單讓網驚呆

幼兒園月收18K！停課「僅退3.4K」媽媽傻眼

紓困4.0被罵爆！網怒：別人領錢「勞工貸款」

一圖看5款新冠疫苗　莫德納保護力94%

更多熱門

相關新聞

校園確診再增27例「全台累計256人」

校園確診再增27例「全台累計256人」

台灣第三級防疫警戒預計最快要到6月14日才會解除，但確診個案數仍一直增加，學生部分，根據教育部今（29日）公布全國各級學校確診人數，截至昨天17時30分，國內學生染疫人數為256人，比前一天增加27人，其中又以大專院校染疫學生最多，已經超過百名有104人。

「遠距教吹笛」正妹老師現身了　大方透露感情現況

「遠距教吹笛」正妹老師現身了　大方透露感情現況

超正音樂女師遠距教學　16萬人暴動

超正音樂女師遠距教學　16萬人暴動

台東縣落實停課不停學

台東縣落實停課不停學

還在家上課？受害貓被迫伴讀眼神死

還在家上課？受害貓被迫伴讀眼神死

關鍵字：

教育部遠距課程教團遠距教學視力盯螢幕線上教學身心發展

讀者迴響

熱門新聞

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

小薰遭詐騙！戶頭只剩378元

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

快樂缺氧來不及呼救　 2招可自救

陳時中遭爆是「放寬3+11」關鍵人物　陳宗彥根本沒出席會議

台灣姊弟亂倫片引網議！33歲女把小8歲弟弟當男友

于美人心疼怒PO「急診室今晚慘狀」

二哈遭裝袋掛門！89流氓臉嚇壞網

網紅私刑制裁街友！製「酒精水球」不戴口罩就砸

蘿莉女優拍片…一播放噴飯「根本女版納豆」！

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

教室12分嘿咻片瘋傳！校方查人與人連結

「梅雨鋒」進喔！　今起5天雷雨攻擊全台

更多

最夯影音

更多
萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD
被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面