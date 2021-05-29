整天盯螢幕上課受不了！教育部建議「每節20至25分鐘」為原則

▲教團憂師生長時間盯著螢幕會影響視力。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

全國高中以下學校的遠距學習將一路持續到6月14日，日前教團認為，學生一天7節課，連體育課都盯著螢幕，長時間可能會影響孩童視力，呼籲教育部，應降低長期使用3C產品。教育部昨天發函給各級學校，考量學生學習效果及身心發展，建議學校實施線上教學時間，以占每節課二分之一為原則（約20至25分鐘）。

教育部說明，學校為因應疫情停止到校上課期間，教師得視學生年齡階段，以同步、非同步預錄影片、線上學習資源、公視徵用頻道、通訊軟體進行課程作業指導等多元方式，均可視為教師進行課程教學之工作內容。而為因應疫情國民中小學實施線上教學，應考量學生學習效果及視力影響，已建議相關實施方式。

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▲▼教育部建議線上教學「每節課20至25分鐘」為原則。（圖／教育部提供）



教育部進一步指出，依據十二年國民基本教育課程網要規定，每節上課時間國小為40分鐘、國中為5分鐘，課程安排應依前開時間實施，惟學校可適當延長下課時間，使師生能有合適之休息。考量學生學習效果及身心發展，建議學校實施線上教學時間，以占每節課二分之一為原則（約20至25分鐘），教師仍可依學生學習年段及學習狀況，適度縮減線上教學時間。其餘時間可採延伸紙本閱讀、習作或作業撰寫、分組討論、口語發表、口說測驗、觀看電視教學節目，等多元學習方式進行。

教育部表示，也可請學生在課堂上適時作護眼操及伸展操，讓眼睛及身心獲得適度舒緩，另有關同步、非同步或混成教學等3種線上教學模式，可由老師依據班级學生課堂反應及需求,彈性調整使用方式及比率。