大專校院生染疫破百！校園確診再增27例「全台累計256人」

▲環保局到校園消毒畫面。（示意圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

台灣第三級防疫警戒預計最快要到6月14日才會解除，但確診個案數仍一直增加，學生部分，根據教育部今（29日）公布全國各級學校確診人數，截至昨天17時30分，國內學生染疫人數為256人，比前一天增加27人，其中又以大專院校染疫學生最多，已經超過百名有104人。

全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日止，但根據學生確診資料顯示，學生染疫人數不減反增，染疫人數昨日已累計256人。指揮官陳時中日前在記者會上提到，學生在家中還是有染疫的風險，可能是與家庭內的親密接觸有關，因此不管有沒有停課都還是會有這樣的情況。

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▲教育部統計最新學生確診數。（圖／教育部提供）



只是有人會好奇，早就遠距教學了，為何學生染疫數字不斷攀升，台大公衛系專案助理教授袁子軒說明，除了朝陽K歌團外，還是要追一下現在確診學生的感染源從哪裡來，有些學生可能是在遠距教學前就染疫了，但因為是無症狀，所以自己沒注意，到了家中才發現。

袁子軒分析，另一群染疫的學生可能會因「遠距教學而加速染疫的風險」，因為家中可能有已染疫的家人，或是醫護人員，大家關在一起，傳播反而更快，建議醫護人員返家後也可做簡單的自主健康管理，包含，不與小孩接觸、吃飯分開吃、談話戴口罩等，多少能阻擋一些感染風險。