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快訊／真理大學有學生確診！校長發信證實　全台已104大學生染疫

▲▼真理大學有人確診，校長發信證實。（圖／真理大學提供）

▲真理大學有人確診，校長發信證實。（圖／真理大學提供）

記者許展溢／台北報導

教育部今（29日）上午公布全國各級學校確診人數，截至昨天17時30分，國內學生染疫人數為256人，比前一天增加27人，其中又以大專院校染疫學生最多，已有104人。真理大學稍早則在臉書發出重要聲明證實校內有學生確診，學校向《ETtoday新聞雲》表示，確診的學生是在台北淡水校區。

▲▼教育部統計最新學生確診數。（圖／教育部提供）

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▲教育部統計最新學生確診數，其中大專校院生已有104人。（圖／教育部提供）

校長陳奇銘給師生一封信如下：

親愛的師生同仁們平安

近日，國內新型冠狀病毒COVID-19確診人數持續劇增，居高不下的染疫人數不僅讓前線人員工作量超載，也讓線上教學或居家上班的你我都辛苦了！儘管疫情的解封何時到來？政府相關單位也無法準確預估，但為了保護全校師生與職工同仁的健康安全，學校防疫小組從去年疫情爆發成立至今一直持續監控與研擬校園中隨時可能發生的疫情危機管理，也因此防疫小組在5月14日下午公告全面線上教學至學期末，而本校行政人員也於5月17日起實施異地上班，且各處室同仁採分流上班入校園處理相關行政業務，希冀藉此讓學校教職同仁與同學免於此波疫情的侵擾，同時讓師生的學習不受疫情影響而中斷。

儘管我們小心翼翼守護校園全體師生的健康安全，但仍抵不住確診人數的持續攀升。因此，校長必須在此向各位師生同仁證實校園已有學生確診之憾事，而確診學生是在學校開始採線上教學多日後出現身體不適，再經由篩檢後確診，由於檢測結果需要時間等候，校方獲悉狀況後，除了必須立即展開校內足跡調查與清潔消毒等作業外，也須兼顧確診者的身心狀態，因此雖已即時處理，但卻也無法於第一時間立即發布，敬請體諒。而當您知曉本校學生染疫一事後，校長也懇請所有師生與同仁以關懷之心對待確診的同學，請大家勿猜疑，也不要人云亦云。同時，也煩請確診者的導師與諮商衛保中心持續關懷確診同學。

面對嚴峻的疫情，校長除了感謝確診同學主動通知校方外，也感謝防疫小組、校安中心與諮商衛保中心的後續處理。目前，確診的學生已在疾管中心與相關衛生單位的安排下隔離治療，學校已在接獲通報後展開校園全面消毒，且完成相關疫調工作，藉此確保校園師生與同仁的健康與校園之安全。這波疫情，校長除了感謝所有師長配合線上教學的實施外，也謝謝所有同學體諒線上教學對您學習造成的些許不便。最後，再次呼籲所有師生與同仁，學校對此次疫情的相關措施都會即時公告在學校網頁的防疫專區，此外，若您對此次疫情有任何疑慮或需要通報，請洽諮商衛保中心(分機1242)。讓台灣更好，我們唯一能做的就是照顧好自己與身旁的親友，因此在這段艱難的時刻，請所有教職同仁，學生及家長們減少外出、勤洗手、出門戴口罩、保持社交距離、減少大型聚會，希望我們的遵守能許台灣更美好的未來。

▲▼真理大學門口 。（圖／翻攝google地圖）

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真理大學學生確診教育部

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