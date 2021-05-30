學生確診再增16人！全台計272染疫生「大專校院、國小最多」

▲袁子軒說，遠距教學而加速染疫的風險，可能的原因是家中有已染疫的家人，傳播會加快。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

台灣第三級防疫警戒預計最快要到6月14日才會解除，確診個案數至今仍一直增加，學生部分，根據教育部今（30日）公布全國各級學校確診人數，截至昨天17時30分，國內學生染疫人數為272人，比前一天增加16人，又以大專院校染疫學生最多，已經超過百名有113人。

全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日止，但根據學生確診資料顯示，學生染疫人數不減反增，染疫人數昨日已累計272人，其中大專院校生113人最多，其次為國小生57人、高中生46人。指揮官陳時中日前在記者會上提到，學生在家中還是有染疫的風險，可能是與家庭內的親密接觸有關，因此不管有沒有停課都還是會有這樣的情況。

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▲教育部統計最新學生確診數，大專校院生最多。（圖／教育部提供）



另外，真理大學校長陳奇銘昨天發出重要聲明證實校內有學生確診，學校向《ETtoday新聞雲》表示，確診的學生是在台北淡水校區。台大公衛系專案助理教授袁子軒說明，部分染疫生可能會因「遠距教學而加速染疫的風險」，是因家中有染疫的家人，或是醫護人員，大家關在一起，傳播反而更快，建議醫護人員返家後也可做簡單的自主健康管理，包含，不與小孩接觸、吃飯分開吃、談話戴口罩等，多少能阻擋一些感染風險。