彰化第一槍！有呼吸道症狀一律PCR檢測　10家醫院即刻啟動

▲▲彰化縣政府30日召開防疫線上記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今天公布新增9例本土，累計確診人數達144人，縣長王惠美分析彰化的傳染鏈，其中比例最高的是水果盤商傳播鏈高達98例、萬華家族聚餐8例、其餘都是北漂返鄉的社交、家庭群聚案，因此呼籲民眾減少跨縣市的往來，「降低人流」，阻斷病毒，同時從即日起全面啟動10家醫院，有呼吸道症狀者一律進行PCR檢測。

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王惠美表示，為因應快速圍堵疫情，自即日起彰化縣全面啟動社區快篩監測站，總共有10家醫院都有設PCR的核酸檢測，包含彰化基督教醫院、二林基督教醫院、鹿港基督教醫院、員林基督教醫院、衛生福利部彰化醫院、秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院、員生醫院、道周醫院、卓醫院，從今天開始不論有沒有旅遊史或接觸史，只要民眾有呼吸道或有其他疑似症狀，需要到這些醫院做檢驗時，經醫師評估以後，一律進行PCR核酸檢測。

王惠美指出，要拜託大家減少跨縣市的往來，「降低人流」，阻斷病毒。親友用電話問候不拜訪，可以用LINE視訊講話表達思念，減少面對面的接觸，此外，中部地區是一個生活圈，大家平時往來就很密切，一定要盡量管控人流，最近疫調顯示，朋友共車、家庭聚餐等，造成病毒群聚的感染鏈，就無法有效阻絕病毒，呼籲大中部生活圈，沒事不要出門，減少社交活動，落實防疫新生活。

王惠美說，今天彰化縣新增病例有9例，累積確診人數144人，居家隔離人數803人，完成篩檢人數10,753人，陽性率為1.34%。新增9例包括水果商傳染鏈3例，是在居家隔離中發病，另有4名是台中跟彰化社交的家庭群聚，台中的小朋友到彰化的小朋友家居住，產生家庭群聚，這就是為什麼告訴大家乖乖在家不要趴趴走的原因，還有1例是從馬祖移入的單一感染個案，以及有1例的感染源待查，合計9例。

衛生局長葉彥伯指出，今天新增9例，但是趨勢還是不會變，居家隔離人數持續在減少，檢驗量持續在上升，陽性率維持在1.34%，是一個需要維持警戒的數字。PCR檢測數量差不多每天都維持在5百至6百，整體陽性率雖然有些波動但逐漸在下降，表示疫情有在控管的訊號。

葉彥伯表示，這波疫情一波未平一波又起，走到一個階段後，下一波疫情實際上會有些關鍵因素，包括外縣市疫情如果還在升溫，就可能透過人與人的流動把傳染帶進來，還有，有沒有把所有接觸者都做匡列，不要漏掉接觸者，產生新個案的機會就比較少，另外，有一些隱形感染者，COVID-19大概有20%的人是無症狀，這些無症狀會藏在社區裡，但是我們不怕它藏在社區，只要大家都遵守防疫守則，人多的地方不要去，戴好口罩，即使有隱形的感染者，也不容易傳出去。

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