輝瑞疫苗忘了冰！福岡1044劑疫苗全報廢　院方公開道歉

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記者詹雅婷／綜合報導

日本福岡縣國立大牟田醫院一批專供醫護人員施打的輝瑞新冠疫苗，因藥劑師的疏忽，共計1044劑疫苗被放置在室溫下長達約3小時，全數失效報廢。對此，院方29日公開致歉，承認就是忘記把疫苗放回冰箱，才會讓上千劑疫苗直接報廢。

▲輝瑞疫苗必須存放在攝氏零下60度至80度的超低溫冰箱之中，並於取出後2小時內完成稀釋程序。（示意圖／路透，下同）

綜合日本放送協會報導，事發於28日，該院一名藥劑師自超低溫冰箱取出輝瑞疫苗後，先把一部分疫苗交給護士，以便進行醫護人員疫苗接種作業，但卻把裝有剩餘1044劑疫苗的箱子遺留在準備台上，忘記放回超低溫冰箱。直到約3小時過後，另名藥劑師才發現上千劑的疫苗被放在室溫下。

現已知輝瑞新冠疫苗必須存放在攝氏零下60度至80度的超低溫冰箱之中，並於取出後2小時內完成稀釋程序。但該批疫苗被遺留放置在常溫約3小時，總計1044劑疫苗全數報廢。

對此，大牟田醫院院長川崎雅之29日召開記者會公開道歉，強調將嚴防類似事件再度重演。

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