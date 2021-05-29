2熱帶擾動發展中！鋒面北抬後「有望增強成颱」　下周末梅雨又來

▲菲律賓東方海面有2個熱帶擾動系統發展中。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險Weather Risk）

記者李宜秦／台北報導

受到滯留鋒影響，預計明日起至下周二是雨勢最明顯的時間，西半部、東北部可能出現短時強降雨等劇烈天氣，周三鋒面北移，天氣再度回穩，到了周六鋒面又移動到台灣上空，西半部、東北部將又有降雨。此外，目前菲律賓東方海面上有兩個熱帶擾動正在發展中，可能於鋒面離開後進一步成為熱帶低壓與颱風。

氣象局預報員張承傳表示，明日到下周二是天氣最不穩定的三天，西半部、東北部有陣雨或雷雨，並可能出現短時強降雨、局部大雨或豪雨等劇烈天氣，其他地區則是有局部短暫陣雨，花東地區相對而言雨量較少。

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下周三鋒面北移，各地降雨趨緩，西半部仍有局部短暫陣雨，東半部則轉為午後雷陣雨，周四、五鋒面距離更遠，各地降雨減少，中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區則是午後有雷陣雨。

▲全台至下周二天氣不穩定。（圖／記者屠惠剛攝）

到了下周六滯留鋒面再度往台灣靠近，各地天氣又變得不穩定，西半部、東北部再度迎來短暫陣雨或雷雨，其他地區則有零星降雨。

另外目前菲律賓東方海面有兩個熱帶擾動系統，在鋒面離開後，也就是下周三以後，有機會發展為熱帶低壓及颱風，兩個熱帶擾動距離頗遠，離台距離也遠，不確定性仍高，還需持續觀察。

臉書粉專天氣風險Weather Risk指出，目前在菲律賓東南方的遠洋上有兩個熱帶擾動正在發展中，編號99W旋轉特徵明顯，編號90W中心附近對流開始爆發，兩個擾動在未來幾天都有增強的趨勢，後續的發展值得注意，將會間接改變台灣附近的大氣環境。